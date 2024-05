(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

ALIMENTI. ALMICI (FDI): BENE SCHILLACI CONTRO NUTRISCORE, SOSTENERE IN UE DIETA MEDITERRANEA

“Voglio ringraziare il ministro Schillaci che oggi, al Question Time in Aula, ha espresso parole chiare e nette contro il Nutriscore e a favore della dieta mediterranea. Sono favorevole alla possibilità, indicata dal ministro, di poter contestare e sanzionare, grazie agli organi di controllo, il logo del Nutriscore sui prodotti commercializzati nel nostro Paese. Anche il tavolo tecnico avviato dal Ministero è un passo importante per sensibilizzare i consumatori e promuovere corretti stili di vita. Proprio recentemente, il 15 aprile scorso, si è celebrata la prima Giornata nazionale del made in Italy, molto voluta dal Governo Meloni: proprio il Ministero della Salute ha voluto dedicare un evento alla dieta mediterranea, eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale. Condivido l’appello del ministro Schillaci affinchè tutti gli eletti al Parlamento europeo, al di là delle fisiologiche divergenze politiche e partitiche, si uniscano contro il Nutriscore e per un corretto stile di vita alimentare a sostegno del nostro patrimonio enogastronomico che è davvero unico al mondo”. Lo dice Cristina Almici, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Agricoltura alla Camera.

