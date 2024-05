TERNI – Conferenza stampa presentazione candidati Lega alle Elezioni europee

(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 05 maggio 2024 CONFERENZA STAMPA

Con la presente, si ricorda la conferenza stampa di presentazione dei

candidati della Lega alle Elezioni europee, in programma domani, lunedì

6 maggio alle ore 10, nella sede della Lega Terni, presso Galleria del

Corso in Corso Tacito a Terni.

Saranno presenti i due candidati:

– Sen. Valeria Alessandrini, vicesegretario vicario Lega Umbria,

consigliere del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe

Valditara

– Antonio Tacconi (indipendente) imprenditore nel settore

turistico-ricettivo, immobiliare e agricolo, presidente

dell’associazione culturale ‘Più Umbria’

Interverranno il vicesegretario federale Lega, On. Andrea Crippa e il

segretario regionale Lega Umbria, On. Riccardo Augusto Marchetti ed

esponenti del partito.