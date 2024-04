(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

Liberazione al Mumu: cena della memoria, mostra sulla guerra e teatro Fabrizio

Brandi porta in scena ‘Otto Con’, gli Scarronzoni livornesi che fecero epoca

*Venerdì 26 aprile* una serata speciale al *MUMU*, lo spazio culturale

incastonato tra Pisa e San Giuliano creato dall’associazione Acquario della

Memoria. Nei giorni della Festa della Liberazione il connubio tra sport,

cibo e storia popolare ancora protagonista. *Dalle 19 proiezioni,

installazioni e mostra fotografica sul passaggio della guerra a Pisa*, con

attenzione particolare al cibo del tempo, sia nei racconti che nell’offerta

gastronomica della “merenda cenata”, con bruschette, *pane impomodorato*,

pane, vino e zucchero e altri sapori della memoria. Alle ore 21, edizione

speciale delle “Storie del Venerdì sera”. *Fabrizio Brandi* porta in

scena ‘*Otto

Con*’, lo spettacolo scritto da Gabriele Benucci che narra le gesta degli

*Scarronzoni*, l’*equipaggio di canottaggio* più famoso della storia

sportiva italiana: dodici volte campioni nazionali, due volte campioni

europei e soprattutto due volte vicecampioni olimpici a Los Angeles nel ’32

e a Berlino nel ’36, sotto il naso del Duce e di Hitler. Tutti livornesi,

tutti scaricatori di porto, manovali, operai, Risi’atori, gli stessi che

poi erano pronti a infilarsi tra le onde quando c’era da salvare qualche

nave.

Otto remi poggiati su scalmi aggettanti, diciotto metri di lunghezza per

sessanta centimetri di larghezza, una sola anima, un solo cuore, un solo

battito di remo nell’acqua. Generosi, sfrontati, possenti, tanto da vogare

solo di forza, senza troppa attenzione alla tecnica, agli inizi della loro

avventura sportiva “scarrocciavano”, cioè procedevano in maniera non sempre

rettilinea. Sempre abbronzati perché lavoravano tutto il giorno sotto il

sole con una camicia sdrucita, gli Scarronzoni sono narrati attraverso la

storia ideata dal timoniere *Cesare Milani* che per vent’anni li guidò

nelle numerose vittorie.

*Fabrizio Brandi, nato a Livorno nel 1965, è attore, narratore, formatore*.

Si diploma alla scuola di ricerca teatrale “Laboratorio Nove” e alla scuola

di commedia dell’arte e dell’attore comico, diretta da Antonio Fava. Inizia

le prime esperienze come attore comico insieme a Paolo Migone. Ha lavorato

con Barbara Nativi, Roberto Aldorasi, Emanuele Barresi, Antonio Fava,

Debora Caprioglio, Antonio Salines, Marco Messeri. È attore di televisione

e cinema lavorando con: Paolo Virzì, Roan Johnson, Francesco Bruni, Eugenio

Cappuccio, Diego Abatantuono, Francesca Archibugi. Dedica parte della sua

ricerca artistica al teatro di narrazione realizzando numerosi spettacoli,

tra questi Otto Con, il Cavaliere Volante di Gabriele Benucci. Realizza con

il drammaturgo Francesco Niccolini Blocco 3 e Ci vuole fegato entrambi

rappresentati in Argentina e Uruguay ( progetto teatro internazionale

Italia- Argentina). Ideatore e direttore artistico del Festival Scenari di

Quartiere con il sostegno della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno.

L’evento fa parte del *ciclo **“**storie del venerd**ì **sera**”* iniziato

con Ubaldo Pantani, Elisabetta Salvatori, Luca Barsottelli, Federico

Guerri, Paolo Cioni, Marco Azzurrini e che proseguirà fino a luglio. Dalle

19.30 apericena su prenotazione a 15 euro con spettacolo incluso, dalle 21

possibilità di assistere al solo spettacolo a 7 euro offerta minima con

tessera MUMU/ENTES inclusa, *maggiori informazioni su **www.spaziomumu.com

per tutti gli iscritti alle società sportive di Pisa e all’Anpi.