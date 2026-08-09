Agenzia nr. 1803 – Fiera del Levante, FDI: Decaro blocchi l’iniziativa di Prossima nel padiglione della Regione Puglia

Una nota congiunta del gruppo regionale di Fratelli d'Italia.

Se Decaro ne è a conoscenza siamo alla follia: utilizzare la Fiera del Levante e i padiglioni della Regione Puglia per una iniziativa di partito è fuori da ogni logica politica e istituzionale. Se non ne è a conoscenza stoppi subito questa assurda iniziativa. La Fiera del Levante è una vetrina commerciale verso l'Oriente. Già contestiamo la presenza dopo cinque anni dei padiglioni che ospitarono l'Ospedale Covid, ma riteniamo assurdo che praticamente fra Apulia Film Commission (che anche la Corte dei Conti ha contestato) e l'assessorato al Turismo e Cultura e tutti gli altri uffici e agenzie regionali lo spazio fieristico sia destinato a essere una succursale della Regione Puglia.

Fin d'ora annunciamo che qualora questa iniziativa andasse avanti anche Fratelli d'Italia ha intenzione di chiedere un padiglione per iniziative per tutta la settimana. Loro organizzano 'Tutta la Puglia'? Noi abbiamo già il titolo della kermesse: 'Siamo tutti Fratelli'". /comunicato