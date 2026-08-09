Close Menu
Trending
martedì 11 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

RANUCCI, M5S: “INACCETTABILE KILLERAGGIO MEDIATICO CONTRO REPORT E AVVERSARI POLITICI

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2026 - Roma, 9 ago – «È in atto un killeraggio mediatico contro Report inaccettabile: la campagna parte da alcuni media sulla base di notizie già smentite e viene rilanciata in ciclostile da maggioranza e governo, con il ministro Urso che chiede persino l'attivazione del Comitato etico sulle fonti di Ranucci.
Inoltre, giova allora ricordare che il canone lo pagano tutti i cittadini: la Rai non può essere al soldo della maggioranza del governo Meloni per colpire giornalisti o avversari politici, rilanciando riscostruzioni ampiamente smentite. A un anno dalla scadenza del Media Freedom Act, i principi europei sull'indipendenza dei media non solo restano ignorati ma vengono calpestati. Nel caso di Report il disegno è chiaro a tutti, delegittimare Ranucci, provando anche a destabilizzare la redazione, dimenticando che il conduttore è un loro collega che vive sotto scorta da anni per il suo encomiabile lavoro. A Ranucci e alla redazione di Report va la nostra solidarietà: difenderne l'autonomia significa difendere la libertà d'informazione». Lo dichiarano i commissari del Movimento 5 Stelle in Vigilanza Rai.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl