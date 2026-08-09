SPIN TIME​ ROMA, BARBERA (PRC): “FDI ESULTA PER IL FALLIMENTO DI UNA SOLUZIONE. SULLA PELLE DELLE FAMIGLIE UNA VERGOGNOSA PROPAGANDA

(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2026 - SOLUZIONE. SULLA PELLE DELLE FAMIGLIE UNA VERGOGNOSA PROPAGANDA"*
"Le dichiarazioni del deputato Marco Perissa chiariscono definitivamente
quale sia la linea di Fratelli d'Italia su Spin Time: impedire una
soluzione e poi rivendicarne politicamente il fallimento. Tutto sulla pelle
di centinaia di persone, comprese famiglie con bambini, anziani e persone
fragili".
Lo dichiara Giovanni Barbera, segretario romano di Rifondazione Comunista e
membro della Direzione nazionale del partito.
"Fratelli d'Italia aveva diffidato il sindaco Gualtieri dal procedere
all'acquisto dell'immobile. Oggi Perissa considera fallito quel percorso e
arriva a sostenere che bisognerà vigilare affinché agli occupanti non venga
destinato un altro immobile pubblico.
È una posizione di una gravità enorme. Se si impedisce l'acquisto di Spin
Time e contemporaneamente si pretende che nessun altro immobile pubblico
venga utilizzato, FdI dica finalmente dove pensa che debbano vivere queste
persone. In strada?
Non stiamo parlando di pedine da utilizzare nella propaganda contro le
occupazioni. Stiamo parlando di esseri umani e di un'emergenza abitativa
reale.
Ed è proprio mentre la destra conduce questa crociata ideologica che dalle
Nazioni Unite arriva un richiamo inequivocabile alle autorità italiane. Il
relatore speciale dell'ONU sul diritto all'abitare, Koldo Casla, ha chiesto
una soluzione abitativa di lungo periodo e ha ricordato che le sistemazioni
temporanee devono tutelare sicurezza, privacy e unità delle famiglie.
L'Italia ha ratificato il Patto internazionale sui diritti economici,
sociali e culturali, che riconosce il diritto a un livello di vita
adeguato, compreso l'alloggio. La legalità che la destra invoca ogni giorno
non può valere soltanto quando serve a mandare la polizia contro i più
deboli. Esiste anche la legalità dei diritti umani e degli obblighi che lo
Stato italiano ha assunto.
La sicurezza non è un cancello chiuso e centinaia di persone senza una
casa. La sicurezza è sapere di avere un tetto, poter mandare i propri figli
a scuola, curarsi e vivere dignitosamente.
Roma ha bisogno di case popolari, del recupero degli immobili pubblici
inutilizzati e di un piano straordinario per il diritto all'abitare. Non ha
bisogno di politici che trasformano il dramma abitativo di centinaia di
persone in uno spot elettorale.
Sulla casa la destra sta mostrando il suo vero volto: fortissima con chi
non ha nulla, completamente subalterna alla rendita immobiliare. Noi stiamo
dall'altra parte: con il diritto alla casa e con chi pretende che la
dignità delle persone venga prima della propaganda."
(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2026 - SOLUZIONE. SULLA PELLE DELLE FAMIGLIE UNA VERGOGNOSA PROPAGANDA"*