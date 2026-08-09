Bonelli: “Un altro morto nel Foggiano. La destra parla di remigrazione per chi porta frutta e verdura nelle nostre case

chi porta frutta e verdura nelle nostre case"

"Ancora un morto. Ancora braccianti stranieri. Ancora il Foggiano. A

Serracapriola un furgone con nove lavoratori stranieri è uscito di strada e

si è ribaltato. Un bracciante è morto, otto sono rimasti feriti. Non

chiamiamola fatalità e non chiamiamole "morti bianche". Bisogna accertare

le condizioni di lavoro, di trasporto e tutte le responsabilità.

Questi lavoratori raccolgono la frutta e la verdura che arriva sulle nostre

tavole, lavorano nei campi nelle ore più calde e troppo spesso subiscono

sfruttamento, precarietà e mancanza di tutele. Quando lavorano e muoiono

sono invisibili.

Poi, però, per una certa destra diventano improvvisamente visibili:

criminali, invasori, persone da "remigrare". È una propaganda cinica

costruita sulla pelle di chi porta frutta e verdura nelle

nostre tavole.»