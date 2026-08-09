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Politica Estera

Mosca guarda a sud: l’Afghanistan potrebbe entrare nella rotta ferroviaria verso l’Oceano Indiano

Sabrina PanarelloBy Nessun commento2 Mins Read
"Il vice primo ministro russo Marat Khusnullin discute le prospettive di integrazione dei corridoi di trasporto eurasiatici e il potenziamento dei collegamenti verso l'Asia meridionale."
"Il vice primo ministro russo Marat Khusnullin discute le prospettive di integrazione dei corridoi di trasporto eurasiatici e il potenziamento dei collegamenti verso l'Asia meridionale." (Foto: Presidential Executive Office of Russia/CC Attribution 4.0)

(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2026 - La Russia sta valutando l’inclusione di una potenziale rotta di trasporto attraverso l’Afghanistan e il Pakistan per migliorare l’accesso ai mercati dell’Asia meridionale e all’Oceano Indiano, inserendo un nuovo ramo nei suoi sforzi di espansione dei corridoi commerciali alternativi in Eurasia.

A confermarlo è il vice primo ministro russo Marat Khusnullin, evidenziando come Mosca guardi a un corridoio Nord-Sud capace di collegare la regione e di diversificare le rotte commerciali tradizionali, riducendo la dipendenza da passaggi marittimi come il Canale di Suez. L’idea si inserisce nel solco del più ampio International North-South Transport Corridor (INSTC), che già lega la Russia a Iran e India. Già al KazanForum del 2025, l’Afghanistan si era offerto come paese di transito per i corridoi internazionali.

Tuttavia, il progetto presenta ostacoli imponenti. Dal punto di vista infrastrutturale, l’Afghanistan è privo di una rete ferroviaria nazionale in grado di connettere i confini settentrionali e meridionali, rendendo necessarie nuove costruzioni, ingenti finanziamenti e un complesso coordinamento doganale e tecnico.

A ciò si aggiunge la gravissima criticità della sicurezza. I rapporti di monitoraggio delle Nazioni Unite continuano a segnalare la forte presenza e la capacità offensiva dello Stato Islamico Khorasan (ISIL-K) — particolarmente attivo nel nord del Paese e vicino al confine pakistano — oltre alle azioni transfrontaliere del Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP). Un’infrastruttura strategica come una ferrovia internazionale richiederebbe una protezione rigorosa e capillare di binari, stazioni e valichi.

Nonostante le sfide e l’assenza, al momento, di accordi di finanziamento finali o di un calendario di costruzione definito, per Kabul il corridoio potrebbe rappresentare un’opportunità cruciale per generare entrate di transito, creare occupazione e consolidare il proprio ruolo di cerniera tra l’Asia centrale e quella meridionale

(AGENPARL)
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