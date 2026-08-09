Agenzia regionale 859.26 Miglietta e Paolicelli su incidente braccianti foggiano

tragedia che ci riguarda tutti. La sicurezza dei lavoratori viene prima di

tutto"*

"Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per la morte del bracciante

coinvolto nell'incidente avvenuto nelle campagne di Serracapriola e la

nostra vicinanza ai lavoratori rimasti feriti e alle loro famiglie. È una

tragedia che colpisce profondamente e che stiamo seguendo con grande

attenzione, a partire dalle condizioni di salute dei lavoratori ricoverati".

Lo dichiarano gli assessori regionali alle Politiche migratorie, *Silvia

Miglietta,* e all'Agricoltura e Sviluppo rurale, *Francesco Paolicelli*,

commentando l'incidente avvenuto oggi nelle campagne di Serracapriola, dove

un furgone con nove braccianti a bordo, di ritorno da una giornata di

lavoro nei campi in Molise, è uscito fuori strada e si è ribaltato,

provocando la morte di un lavoratore e il ferimento degli altri otto.

"Una tragedia di questa gravità – proseguono gli assessori – impone una

riflessione sulle condizioni nelle quali si svolge il lavoro agricolo e

sulle circostanze che accompagnano ogni giornata di lavoro, compresi gli

spostamenti dei lavoratori. La sicurezza non può essere un elemento

accessorio: deve essere garantita in ogni fase e per ogni lavoratore".

"Stiamo seguendo la vicenda e attendiamo che il lavoro delle autorità

competenti faccia chiarezza su quanto accaduto. Se dovessero emergere

irregolarità o violazioni di diritti non faremo mancare la nostra denuncia

nemmeno stavolta. L'impegno di Regione Puglia per la tutela della dignità e

della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori migranti è quotidiano e

non arretra di un millimetro. Il prossimo Tavolo regionale per il contrasto

al caporalato, convocato per il 22 settembre in Presidenza, sarà

un'occasione per proseguire il confronto con tutte le istituzioni

competenti".