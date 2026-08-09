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Puglia

Agenzia regionale 859.26 Miglietta e Paolicelli su incidente braccianti foggiano

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2026 - tragedia che ci riguarda tutti. La sicurezza dei lavoratori viene prima di
tutto"*

"Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per la morte del bracciante
coinvolto nell'incidente avvenuto nelle campagne di Serracapriola e la
nostra vicinanza ai lavoratori rimasti feriti e alle loro famiglie. È una
tragedia che colpisce profondamente e che stiamo seguendo con grande
attenzione, a partire dalle condizioni di salute dei lavoratori ricoverati".

Lo dichiarano gli assessori regionali alle Politiche migratorie, *Silvia
Miglietta,* e all'Agricoltura e Sviluppo rurale, *Francesco Paolicelli*,
commentando l'incidente avvenuto oggi nelle campagne di Serracapriola, dove
un furgone con nove braccianti a bordo, di ritorno da una giornata di
lavoro nei campi in Molise, è uscito fuori strada e si è ribaltato,
provocando la morte di un lavoratore e il ferimento degli altri otto.

"Una tragedia di questa gravità – proseguono gli assessori – impone una
riflessione sulle condizioni nelle quali si svolge il lavoro agricolo e
sulle circostanze che accompagnano ogni giornata di lavoro, compresi gli
spostamenti dei lavoratori. La sicurezza non può essere un elemento
accessorio: deve essere garantita in ogni fase e per ogni lavoratore".

"Stiamo seguendo la vicenda e attendiamo che il lavoro delle autorità
competenti faccia chiarezza su quanto accaduto. Se dovessero emergere
irregolarità o violazioni di diritti non faremo mancare la nostra denuncia
nemmeno stavolta. L'impegno di Regione Puglia per la tutela della dignità e
della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori migranti è quotidiano e
non arretra di un millimetro. Il prossimo Tavolo regionale per il contrasto
al caporalato, convocato per il 22 settembre in Presidenza, sarà
un'occasione per proseguire il confronto con tutte le istituzioni
competenti".

(AGENPARL)
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