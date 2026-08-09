GOLF – LET: nel PIF London Anna Huang supera Charley Hull

*La canadese prevale dopo un emozionante finale. A 37° posto Alessandra

Fanali*

-22) colpi il quarto titolo sul Ladies European Tour, dopo un finale molto

emozionante, nella sesta edizione del PIF London Championship, il terzo dei

cinque tornei delle PIF Global Series 2026 disputato, come i precedenti,

sul percorso del Centurion Club (par 73), a St. Albans in Inghilterra, dove

ha superato di due colpi la più titolata inglese Charley Hull, seconda con

Anna Huang, 17enne di Vancouver, è al secondo successo stagionale dopo i

due dello scorso anno quando è passata professionista. Leader dopo tre

round ha realizzato un 70 (-3), chiudendo il conto con un eagle sull'ultimo

green (dopo tre birdie e due bogey) con la Hall, la quale le rendeva tre

colpi a inizio giro. L'inglese l'ha raggiunta e poi sorpassata con un

birdie alla 16ª, contro un bogey dell'avversaria, ma subito dopo è tornata

ad inseguire per un doppio bogey. Sull'ultima buca ha messo a segno un

birdie (69, -4, sei birdie, un doppio bogey), ma la Huang le ha tolto ogni

speranza di playoff con la prodezza finale. Una vittoria che conferma le

sue grandi qualità soprattutto perché ottenuto ai danni della Hull, 30enne

di Kettering, numero sei mondiale, tre titoli sul LPGA Tour, cinque sul

LET, e sette Solheim Cup giocate nel Team Europe, quattro volte vincente.

La canadese ha ricevuto un assegno di 300.000 dollari su un montepremi di

l'inglese Alice Hewson e la spagnola Luna Sobron Galmes e in ottava con 281

(-11) l'austriaca Emma Spitz e la gallese Lydia Hall.

Alessandra Fanali, 27 anni, si è praticamente tenuta quasi sempre a metà

anche se terminando in bassa classifica, Roberta Liti, 31 anni, ha

continuato la sua serie positiva andando per la 13ª volta a premio su 14

presenze, e Anna Zanusso, 26 anni, ha interrotto quella negativa di tre

tagli consecutivi. E' uscita dopo 36 buche Virginia Elena Carta, 101ª con

*9 agosto 2026*