GOLF – LET: nel PIF London Anna Huang supera Charley Hull

(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2026 - *La canadese prevale dopo un emozionante finale. A 37° posto Alessandra
Fanali*
-22) colpi il quarto titolo sul Ladies European Tour, dopo un finale molto
emozionante, nella sesta edizione del PIF London Championship, il terzo dei
cinque tornei delle PIF Global Series 2026 disputato, come i precedenti,
sul percorso del Centurion Club (par 73), a St. Albans in Inghilterra, dove
ha superato di due colpi la più titolata inglese Charley Hull, seconda con
Anna Huang, 17enne di Vancouver, è al secondo successo stagionale dopo i
due dello scorso anno quando è passata professionista. Leader dopo tre
round ha realizzato un 70 (-3), chiudendo il conto con un eagle sull'ultimo
green (dopo tre birdie e due bogey) con la Hall, la quale le rendeva tre
colpi a inizio giro. L'inglese l'ha raggiunta e poi sorpassata con un
birdie alla 16ª, contro un bogey dell'avversaria, ma subito dopo è tornata
ad inseguire per un doppio bogey. Sull'ultima buca ha messo a segno un
birdie (69, -4, sei birdie, un doppio bogey), ma la Huang le ha tolto ogni
speranza di playoff con la prodezza finale. Una vittoria che conferma le
sue grandi qualità soprattutto perché ottenuto ai danni della Hull, 30enne
di Kettering, numero sei mondiale, tre titoli sul LPGA Tour, cinque sul
LET, e sette Solheim Cup giocate nel Team Europe, quattro volte vincente.
La canadese ha ricevuto un assegno di 300.000 dollari su un montepremi di
l'inglese Alice Hewson e la spagnola Luna Sobron Galmes e in ottava con 281
(-11) l'austriaca Emma Spitz e la gallese Lydia Hall.
Alessandra Fanali, 27 anni, si è praticamente tenuta quasi sempre a metà
anche se terminando in bassa classifica, Roberta Liti, 31 anni, ha
continuato la sua serie positiva andando per la 13ª volta a premio su 14
presenze, e Anna Zanusso, 26 anni, ha interrotto quella negativa di tre
tagli consecutivi. E' uscita dopo 36 buche Virginia Elena Carta, 101ª con
*9 agosto 2026*