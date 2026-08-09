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Politica Estera

America Latina: la Colombia riconosce la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale

Sabrina PanarelloBy Nessun commento1 Min Read
"Incontro bilaterale tra la Colombia e il Marocco"
"Incontro bilaterale tra la Colombia e il Marocco"

(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2026 - La Colombia ha ufficialmente modificato la sua posizione sulla disputa del Sahara occidentale, riconoscendo la sovranità del Marocco sulle sue province meridionali e ritirando il riconoscimento della cosiddetta Repubblica Democratica Araba Saharawi.

L’annuncio è formalizzato in seguito all’incontro tra il ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita e il vicepresidente colombiano José Manuel Restrepo, alla presenza del ministro degli Esteri colombiano Omar Bula Escobar. Una svolta definita “storica” da Rabat, che punta a consolidare una partnership strategica con Bogotà, considerata il principale alleato in Africa.

La mossa si inserisce nella più ampia strategia diplomatica marocchina volta ad ampliare il sostegno internazionale alla proposta di autonomia sotto la propria sovranità, rafforzando la sua presenza politica ed economica in America Latina.

(AGENPARL)
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