(AGENPARL) – mar 16 aprile 2024 FERRARA SUMMER FESTIVAL, I DIE ANTWOORD CON LA PRIMA TAPPA ESTIVA IN ITALIA SUL PALCO DI PIAZZA TRENTO TRIESTE, SABATO 29 GIUGNO. NINJA, YOLANDI VISSER E DJ HI-TEK AI PIEDI DELLA CATTEDRALE PER FAR VIBRARE IL CUORE DELLA CITTÀ CON LA LORO PERFORMANCE UNICA E LA LORO MUSICA DAL RITMO INCESSANTE. BIGLIETTI DISPONIBILI DA OGGI

Fe, 16 aprile 2024 – I Die Antwoord – gruppo musicale alternative hip hop sudafricano di Città del Capo – composto da tre membri, Ninja, Yolandi Visser e DJ Hi-Tek si esibirà sul palco del Ferrara Summer Festival con la prima tappa estiva in Italia sabato 29 giugno 2024. Il gruppo si è formato nel 2008 dall’unione dei cantanti Ninja e Yolandi Visser e del produttore DJ Hi-Tek. Il nome scelto per la formazione significa ‘la risposta’ e la loro musica é conosciuta in tutto il panorama internazionale, difatti nel 2012 – la cantante Lady Gaga – ha contattato il gruppo per propogli di aprire i concerti del Born This Way Ball, ma il gruppo ha rifiutato. Hanno registrato video con i nomi più noti: Cara Delevingne, Dita Von Teese, Marilyn Manson, Flea, Jack Black e ATL Twins. Conosciuti anche nel mondo cinematografico per il film Humandroid distribuito da Sony Pictures. Con la loro performance tutt’altro che scontata e una produzione musicale incessante come il ritmo che la percuote da cima a fondo faranno vibrare la città. Biglietti disponibili a partire da oggi su MC2Live.it, Vivaticket.com e presso i circuiti autorizzati. Si ricordano alcune date in calendario per la quinta edizione del Ferrara Summer Festival: venerdì 21 giugno in piazza Trento Trieste il format “Deejay Time” con la prima data del tour estivo; sabato 22 giugno la band francese AIR in piazza Trento Trieste; 26 giugno 2024 si esibirà sul palco in piazza Trento Trieste la cantautrice italiana Annalisa; giovedì 27 giugno in piazza Trento Trieste il format più amato d’Italia ‘Voglio Tornare negli anni 90’; martedì 2 luglio 2024 si esibiranno Coez e Frah – il duo ritorna insieme sul palco – che inizieranno il tour estivo da Ferrara. Il 30 giugno Tommaso Paradiso con il ‘Tommy Summer Tour’ in piazza Trento Trieste; il 6 luglio 2024 – in piazza Trento Trieste – ‘Tedua’; il 7 luglio 2024 ‘Calcutta’ in piazza Ariostea, cantautore originario di Latina; I Pooh in piazza Ariostea lunedì 8 luglio; Tra questi anche un’unica data italiana della band rock ‘Extreme’ che si esibiranno il prossimo 4 luglio sul palco del Ferrara Summer Festival in piazza Ariostea. Tutti gli appuntamenti sono visibili sul sitohttp://ferrarasummerfestival.it/

