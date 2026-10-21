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Puglia

Agenzia nr. 1816 – Affitti e diritto allo studio, Prossima: “Ora i Comuni universitari usino subito i nuovi strumenti e si aumentino i posti nelle residenze

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - Direttore Responsabile: Laura Sutto

"Chiediamo ai Comuni sede di università di utilizzare subito i nuovi strumenti messi a disposizione dalla legge, soprattutto nei quartieri dove la pressione abitativa è più forte. Parallelamente dobbiamo aumentare i posti letto nelle residenze universitarie e aprire un confronto stabile con le associazioni studentesche, per monitorare gli effetti delle nuove norme e capire dove intervenire ancora".

Lo dichiara il gruppo consiliare Prossima dopo l'approvazione, oggi in Consiglio regionale, della legge sulle locazioni turistiche, sostenuta dal gruppo.

"La norma attribuisce ai Comuni ad alta densità turistica e ai capoluoghi la possibilità di governare la crescita delle locazioni turistiche svolte in forma imprenditoriale, introducendo misure nelle aree maggiormente sotto pressione. Restano escluse dalle restrizioni le locazioni effettuate dai piccoli proprietari fino a due unità immobiliari. 

"È un primo passo, non la soluzione definitiva. Ma è importante perché consente anche a città universitarie come Bari, Lecce e Foggia di intervenire laddove la crescita degli affitti brevi rischia di ridurre ulteriormente l'offerta di abitazioni accessibili agli studenti".

(AGENPARL)
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