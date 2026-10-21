Carburanti: P. De Luca (Pd), agricoltori e autotrasportatori in ginocchio, governo batta un colpo

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - "Scaffali dei supermercati che si svuotano, categorie in ginocchio: il governo risponda con un tetto al carburante e la tassazione degli extraprofitti".
"Sono persone che non chiedono privilegi: chiedono supporto e risposte concrete a una situazione insostenibile. Il governo – aggiunge l'esponente dem – finora non ha fatto nulla, al di là delle chiacchiere, della propaganda e della retorica. Nessuna azione concreta per dare ossigeno alle categorie esauste, nessuna risposta seria per le famiglie e le imprese in difficoltà".
"Il Partito Democratico – conclude De Luca – le proposte le ha fatte, insieme alla Segretaria Schlein: un tetto normativo dinamico e temporaneo al prezzo del carburante, da attivare in caso di emergenza; il meccanismo delle accise mobili per redistribuire risorse alle categorie colpite e alle famiglie in difficoltà; la tassazione degli extraprofitti delle società energetiche. La Premier Meloni non è pervenuta. Il governo batta un colpo. È tempo di mettere in campo azioni concrete, non buone intenzioni. Ci sono persone, famiglie e aziende che non possono più aspettare".
Roma, 20 ottobre 2026