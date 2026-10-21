MILANO. DE CORATO (FDI): SOLDATI CONTRO I MARANZA, CON 500 MILITARI VOLUTI DA CDX NEL 2010 I REATI DIMINUIRONO DEL 40%

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - "Apprendo con estrema soddisfazione l'invio a Milano di 500 militari che proteggeranno i cittadini dalle violenze dei maranza. Voglio in merito sottolineare che in questo modo il Governo Meloni sta restituendo alla città gli stessi soldati che erano presenti quando nel capoluogo lombardo governava il centrodestra e che poi, per una evidente tara ideologica, la sinistra ha cacciato. Nel 2009 infatti firmai personalmente la richiesta per dei militari con poteri di polizia. Un'iniziativa che portò ad una riduzione dei reati del 40% come testimoniato dall'allora questore di Milano Vincenzo Indolfi il 10 maggio 2010 durante la festa della polizia. Durante le celebrazioni era presente anche l'attuale questore Bruno Megale, ai tempi dirigente della DIGOS a Milano. I soldati vennero poi rimossi nel 2011 da Pisapia con l'assurda giustificazione che non si voleva militarizzare la città. Una decisione quella del centrosinistra che ha ridotto Milano nello stato in cui di profondo degrado e inaudita violenza nel quale ci troviamo".
Lo dichiara il Deputato di Fratelli d'Italia, Vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera ed ex vice Sindaco delle passate giunte di Centrodestra a Milano Riccardo De Corato.
(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - "Apprendo con estrema soddisfazione l'invio a Milano di 500 militari che proteggeranno i cittadini dalle violenze dei maranza. Voglio in merito sottolineare che in questo modo il Governo Meloni sta restituendo alla città gli stessi soldati che erano presenti quando nel capoluogo lombardo governava il centrodestra e che poi, per una evidente tara ideologica, la sinistra ha cacciato. Nel 2009 infatti firmai personalmente la richiesta per dei militari con poteri di polizia. Un'iniziativa che portò ad una riduzione dei reati del 40% come testimoniato dall'allora questore di Milano Vincenzo Indolfi il 10 maggio 2010 durante la festa della polizia. Durante le celebrazioni era presente anche l'attuale questore Bruno Megale, ai tempi dirigente della DIGOS a Milano. I soldati vennero poi rimossi nel 2011 da Pisapia con l'assurda giustificazione che non si voleva militarizzare la città. Una decisione quella del centrosinistra che ha ridotto Milano nello stato in cui di profondo degrado e inaudita violenza nel quale ci troviamo".