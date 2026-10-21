CALL CENTER, APPENDINO (M5S): SUBITO AMMORTIZZATORI E FORMAZIONE, PARTECIPATE SIANO MODELLO

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - Roma, 20 ott. – "Il settore dei call center è in grandissima trasformazione e rischiamo di creare migliaia di esodati che sarà sempre più difficile ricollocare. Finalmente, dopo due anni di attesa, il tavolo è stato convocato da Urso e Calderone per il 12 novembre, ma non possiamo permetterci altri ritardi: servono risposte. Prima di tutto, mettere in sicurezza il fondo ammortizzatori sociali, già finanziato dai lavoratori stessi: se il governo non lo fa in manovra, siamo pronti a lavorare in commissione su un emendamento. Secondo, accelerare sulla formazione per accompagnare davvero la transizione tecnologica tutelando i lavoratori. Terzo: le partecipate statali devono smettere di essere tra i principali produttori di esodati e diventare invece il modello di come si gestisce l'innovazione senza lasciare indietro le persone. Partiamo da lì." Ha dichiarato la Deputata M5S Chiara Appendino intervenendo in Commissione durante l'audizione dei sindacati sul tema dei call center.
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