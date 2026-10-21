Pfizer. Ciancitto (FDI): interesse per Catania dimostra bontà percorso intrapreso da governo Meloni

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - "Tre società internazionali interessate allo stabilimento Pfizer sono la conferma che Catania è un territorio dinamico da un punto di vista imprenditoriale, capace di attrarre investimenti e competenze. Catania ha già dimostrato di essere un polo di primo piano per l'industria ad alta tecnologia: lo raccontano la presenza di STMicroelectronics, con i suoi investimenti sul carburo di silicio, e il rilancio di 3Sun nel fotovoltaico. Sono esperienze che hanno creato un ecosistema di competenze, ricerca e filiere capace di richiamare attenzione anche oltre i confini nazionali. L'interesse internazionale anticipato oggi dal Ministro Urso conferma la bontà di questo percorso intrapreso dal Governo affinché la Sicilia orientale si affermi come una piattaforma di sviluppo industriale innovativa e internazionale".
Lo dice Francesco Ciancitto, deputato catanese di Fratelli d'Italia, in merito all'annuncio da parte del ministro Urso di tre potenziali investitori internazionali interessati al sito Pfizer di Catania.
(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - "Tre società internazionali interessate allo stabilimento Pfizer sono la conferma che Catania è un territorio dinamico da un punto di vista imprenditoriale, capace di attrarre investimenti e competenze. Catania ha già dimostrato di essere un polo di primo piano per l'industria ad alta tecnologia: lo raccontano la presenza di STMicroelectronics, con i suoi investimenti sul carburo di silicio, e il rilancio di 3Sun nel fotovoltaico. Sono esperienze che hanno creato un ecosistema di competenze, ricerca e filiere capace di richiamare attenzione anche oltre i confini nazionali. L'interesse internazionale anticipato oggi dal Ministro Urso conferma la bontà di questo percorso intrapreso dal Governo affinché la Sicilia orientale si affermi come una piattaforma di sviluppo industriale innovativa e internazionale".