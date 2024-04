(AGENPARL) - Roma, 15 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 15 aprile 2024 Martinangelo (Agrocepi): Giornata nazionale del Made in Italy momento di unità

“Siamo felici di partecipare anche noi oggi alla giornata nazionale del Made in Italy. Momento

che siamo certi sarà di unità per tutti le imprese, i lavoratori e le associazioni che si

impegnano nella produzione e nella trasformazione di quello che è la nostra vera ricchezza,

fatta di ingegno e per quel che riguarda l’agroalimentare anche di genuinità. L’anno scorso in

qualche modo cercammo di mandare un messaggio simile con la maglietta della Nazionale

dell’ Agroalimentare che regalammo ai principali attori istituzionali dell’agroalimentare

italiano”. Così Corrado Martinangelo commenta la giornata nazionale del made in italy.

“La nostra federazione, Agrocepi, ha fondato la sua esistenza puntando sul valore delle filiere

agroalimentari del made in Italy scommettendo sulla loro capacità di aumentare il proprio

valore aggiunto.”

“Ci auguriamo che il Made in Italy possa rappresentare per le aziende un valore economico di

maggiore redditività anche con l’ impegno delle Istituzioni a supportare la produttività con

incentivi fiscali automatici.

“Un appuntamento ci aspetta a breve nel quale celebreremo l’italianità partendo dall’

ortofrutta con la partecipazione di 10 Filiere agroalimentari di settore a Mac frut in un unico

spazio collettivo di #agrocepi. ” La Community dell’ ortofrutta Made in Italy”

“Agrocepi auspica altresì che i valori del made in Italy siano recepiti dall’Unione Europea per

evitare sleali concorrenze e che non venga indebolito con la prevista autonomia differenziata

delle Regioni” .

“W l’ Italia! W l’agroalimentare italiano!” Ha concluso Martinangelo.