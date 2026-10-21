Ambiente, Forza Italia: “Valutare commissario per erosione costiera

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - Roma, 20 ott – "Valutare la creazione di un Commissario straordinario per il contrasto all'erosione costiera". Lo chiede in un'interrogazione al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti insieme alla collega on. Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia.
"Secondo i dati ISPRA – ricordano Mazzetti, Bergamini e i consiglieri regionali Marco Stella e Jacopo Ferri – oltre il 40% delle spiagge italiane è interessato da fenomeni di erosione, 1500 km di litorale sono interessati da opere di protezione e oltre 40 milioni di metri quadrati di spiaggia sono andati persi negli ultimi 50 anni. Un fenomeno imputabile alla artificializzazione delle coste, alla riduzione degli apporti sedimentari dei fiumi, ma anche all'intensità degli eventi meteorologici estremi e all'innalzamento dei mari per effetto dei cambiamenti climatici".
Per Forza Italia "il PNACC approvato a dicembre 2023 definisce una strategia ma sconta mancanza di risorse e un approccio emergenziale. ~~Nonostante il Tavolo Nazionale sull'Erosione Costiera e le Linee guida ISPRA per la difesa della costa, manca una strategia nazionale integrata".
Da qui la richiesta di "superare la frammentazione delle competenze e la disomogeneità degli strumenti di monitoraggio, rafforzando il coordinamento tra MASE, Protezione Civile, MIT, Regioni, Autorità di bacino distrettuali, ISPRA ed enti locali".
L'interrogazione chiede quindi al ministro se non ritenga opportuno "valutare la creazione di un Commissario straordinario per la redazione e la rapida applicazione di un Piano nazionale che promuova il monitoraggio sistematico e permanente della linea di costa e favorisca la programmazione degli investimenti, mediante l'utilizzo coordinato delle risorse europee, nazionali e regionali".