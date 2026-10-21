Close Menu
Trending
mercoledì 21 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Ambiente, Forza Italia: “Valutare commissario per erosione costiera

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - Roma, 20 ott – "Valutare la creazione di un Commissario straordinario per il contrasto all'erosione costiera". Lo chiede in un'interrogazione al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti insieme alla collega on. Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia.

"Secondo i dati ISPRA – ricordano Mazzetti, Bergamini e i consiglieri regionali Marco Stella e Jacopo Ferri – oltre il 40% delle spiagge italiane è interessato da fenomeni di erosione, 1500 km di litorale sono interessati da opere di protezione e oltre 40 milioni di metri quadrati di spiaggia sono andati persi negli ultimi 50 anni. Un fenomeno imputabile alla artificializzazione delle coste, alla riduzione degli apporti sedimentari dei fiumi, ma anche all'intensità degli eventi meteorologici estremi e all'innalzamento dei mari per effetto dei cambiamenti climatici".

Per Forza Italia "il PNACC approvato a dicembre 2023 definisce una strategia ma sconta mancanza di risorse e un approccio emergenziale. ~~Nonostante il Tavolo Nazionale sull'Erosione Costiera e le Linee guida ISPRA per la difesa della costa, manca una strategia nazionale integrata".

Da qui la richiesta di "superare la frammentazione delle competenze e la disomogeneità degli strumenti di monitoraggio, rafforzando il coordinamento tra MASE, Protezione Civile, MIT, Regioni, Autorità di bacino distrettuali, ISPRA ed enti locali".

L'interrogazione chiede quindi al ministro se non ritenga opportuno "valutare la creazione di un Commissario straordinario per la redazione e la rapida applicazione di un Piano nazionale che promuova il monitoraggio sistematico e permanente della linea di costa e favorisca la programmazione degli investimenti, mediante l'utilizzo coordinato delle risorse europee, nazionali e regionali".

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl