Vinitaly, Zaia in visita a Casa Coldiretti

“Insieme nella battaglia di civiltà per difendere il made in Italy”

Una stretta di mano in sostegno della comune “battaglia di civiltà per difendere il made in Italy”. A conclusione della giornata inaugurale del Vinitaly il Governatore del Veneto Luca Zaia ha visitato Casa Coldiretti dove ha incontrato il presidente Ettore Prandini ribadendo il suo sostegno alla mobilitazione di Coldiretti, partita dal Brennero, contro l’invasione di cibo straniero spacciato per nazionale.