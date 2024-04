(AGENPARL) - Roma, 4 Aprile 2024

MUNICIPIO V, SOPRALLUOGO GUALTIERI PER MESSA IN SICUREZZA VORAGINE A TOR DE’ SCHIAVI

La cavità è stata causata da una radice in un viale di accesso al complesso Ater

Effettuato rilievo laser scanner per conoscenza effettiva della cavità

Roma, 4 aprile 2024 – Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della voragine che si è aperta nel 2021 all’interno di un complesso Ater. Roma Capitale, pur non avendo funzioni amministrative dirette né sulla strada, né sul complesso Ater, a tutela della salute pubblica, ha preso in carico la problematica e avviato ispezioni e lavori. Il cantiere ha un costo di 300mila euro del bilancio capitolino e durerà circa 3 mesi ; non influisce sulla viabilità, trovandosi in un’area di accesso Ater.

Questa mattina il Sindaco Roberto Gualtieri, con l’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, il Presidente del Municipio Mauro Caliste e i tecnici dei Dipartimenti Lavori pubblici (Csimu), Urbanistica (Pau) e Protezione civile, ha effettuato un sopralluogo per verificare l’avanzamento dei lavori.

La voragine si è aperta a gennaio 2021 all’interno di un comprensorio Ater a causa delle radici degli alberi che hanno danneggiato la fogna in mattoni, causando delle perdite idriche. Ciò ha determinato il crollo della volta, dando origine alla voragine. In via provvisoria, per non interrompere mai il servizio all’utenza Acea ha ricostruito il sistema fognario danneggiato, creando un bypass . Nel frattempo, il Csimu, per conoscere in maniera dettagliata le cavità presenti in prossimità della voragine e progettare l’intervento di riempimento in modo preciso, ha eseguito un rilievo laser scanner (georeferenziato) .