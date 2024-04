(AGENPARL) - Roma, 4 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 04 aprile 2024 AGENDA ASSESSORI VENERDÌ 5 APRILE 2024

Ore 10.30 – L’a ssessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene inaugura l’area ludica di Villa Pamphilj (Villa Pamphilj – ingresso via Vitellia, 76)

Ore 11 – L’assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor interviene alla conferenza stampa della presentazione del Premio Strega (Camera di Commercio di Roma – Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, piazza di Pietra ).

Ore 14.15 – L’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini effettua un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento della riqualificazione delle pavimentazioni in sanpietrini in via dell’Ara Massima di Ercole e a Clivo dei Pubblici, nell’area che dal Circo Massimo sale verso il Roseto Comunale ( Via dell’Ara Massima di Ercole, lato Circo Massimo).

L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene al Festival del Verde e del Paesaggio:

· Ore 16.30 – Talk su “Le riserve marine, la macchia mediterranea, e piante: ecosistemi verdi”

· Ore 17.30 – Talk su “Circular Challenge, un futuro senza rifiuti”

· Ore 18 – Premiazione dei progetti finalisti del Concorso Avventure Creative

Gli eventi si terranno presso lo s tand “Giardino dell’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale” (Auditorium Parco della Musica Viale Pietro de Coubertin, 30).