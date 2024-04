(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 02 aprile 2024 TRENI, COLOMBO (FDI): TROPPI DISSERVIZI. TPER AD SI DIMETTA SE NON ALL’ALTEZZA

“Non passa giorno senza che dagli utenti di Trenitalia arrivino segnalazioni di disservizi che determinano ritardi e altri gravi disagi per i pendolari del ‘Trasporto passeggeri Emilia Romagna’. Una situazione gravissima e non più tollerabile. E’ necessario che l’amministratore delegato di Trenitalia intervenga e, valuti l’opportunità di far dimettere l’ad di TpER, evidentemente non all’altezza del ruolo che è stato chiamato a rivestire”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati