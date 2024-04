(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 02 aprile 2024 PREMIERATO. URZÌ (FDI), CON RIFORMA GARANTIAMO SOVRANITÀ POPOLARE

“Con l’approvazione in commissione Affari Costituzionali al Senato dell’emendamento del Governo sul premierato, la maggioranza di governo e Fdi confermano il principale impegno assunto con gli elettori: garantire un Presidente del Consiglio scelto dagli italiani, ponendo fine alle manovre di palazzo che nel passato hanno portato a capo dei governi chi non si era misurato con il voto popolare.

La commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati è pronta, sin da ora, completato il lavoro del Senato, a partecipare al percorso sulla madre di tutte le riforme costituzionali: quella che per volontà di Fratelli d’Italia garantirà stabilità di governo con l’introduzione di un limite dei due mandati, utile a garantire un efficace e dinamico ricambio ai vertici del governo.

Gli italiani saranno decisivi nelle scelte che faranno nelle cabine elettorali sugli assetti del governo e la leadership nazionale. Questo sarà uno straordinario motore per rilanciare la partecipazione al voto e ridurre l’astensionismo.

L’auspicio è di una rapida conclusione dell’iter parlamentare del provvedimento”.

Lo dichiara Alessandro Urzì deputato di Fratelli d’Italia capogruppo in commissione Affari Costituzionali.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati