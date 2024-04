(AGENPARL) - Roma, 1 Aprile 2024

lun 01 aprile 2024 RIETI. GIORDANO (FDI): ATTACCO SEDE FDI SEGNO PREOCCUPANTE CLIMA D'ODIO E INTOLLERANZA

“L’attacco alla sede di Fratelli d’Italia a Rieti, perpetrato nella notte, non solo è vile ma rappresenta un segno preoccupante del clima d’odio e intolleranza che sta crescendo nel Paese. È essenziale che tutte le forze politiche si uniscano nel condannare, senza riserve, tali atti violenti e si impegnino attivamente per contrastare questa pericolosa escalation. In una democrazia matura, il confronto politico deve avvenire attraverso il dialogo e il rispetto reciproco, non tramite atti di violenza e intimidazioni. Esprimo piena solidarietà all’onorevole Paolo Trancassini, coordinatore di Fratelli d’Italia Lazio, e a tutta la comunità politica di Rieti”. Così Antonio Giordano, deputato di Fratelli d’Italia.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati