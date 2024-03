(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

BARI. DE CORATO(FDI) 54% DI ITALIANI HA IDEE PIU' CHIARE DI OPPOSIZIONE

“Secondo un sondaggio dell’istituto Noto il 54% degli italiani ritiene che la Commissione di accesso al Comune di Bari inviata dal ministero dell’Interno sia una normale procedura, visto che c’è un’indagine in corso da parte della magistratura. Dunque, il 54% degli italiani ha le idee più chiare del Pd, di Alleanza Verdi-Sinistra e di Italia Viva, che si sarebbero riservati di chiedere l’audizione in commissione Antimafia del ministro dell’interno Matteo Piantedosi. Secondo i rappresentanti delle opposizioni in commissione bicamerale, il titolare del Viminale dovrebbe essere ascoltato per le ‘modalità improprie’ che hanno portato all’attivazione della commissione d’accesso agli atti nel Comune di Bari. Il ministro Piantedosi, dovrebbero comprendere, ha fatto ciò che era dovuto a seguito dell’inchiesta che ha portato a più di cento arresti e, ricordo ai miei colleghi, che abbiamo esempi di Comuni che sono stati sciolti per molto meno. La smettessero quindi di avanzare richiesta assurde e senza senso”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Antimafia.

