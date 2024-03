(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

(AGENPARL) – mer 27 marzo 2024 TURISMO: ANBTI – CONFCOMMERCIO UFFICIALIZZA LA PARTNERSHIP CON AUTOGRILL

ITALIA SPA

Riccardo Verona: “Grazie alla collaborazione con Autogrill valorizziamo

l’esperienza dei passeggeri e l’accoglienza del turismo italiano ed

offriamo agli autisti servizi d’eccellenza dedicati”

Nel cuore della stagione turistica, Autogrill Italia S.p.A. e An.bti –

Confcommercio annunciano una collaborazione senza precedenti, mirata a

ottimizzare e valorizzare le soste dei bus turistici presso le aree di

servizio Autogrill in Italia. Il Presidente di An.bti – Confcommercio,

Riccardo Verona, ha sottolineato l’importanza di questa sinergia nel

promuovere un’esperienza di viaggio senza pari per gli autisti e per i

turisti in visita alla nostra bellissima Penisola. “le aree di servizio

Autogrill sono una parte integrante dei nostri itinerari, sono delle vere e

proprie ‘compagne di viaggio’ che caratterizzano le nostre giornate da

sempre e offrono ristoro e una pausa di riposo ai nostri autisti e ai

nostri passeggeri, soprattutto nelle lunghe percorrenze. Questa

collaborazione con Autogrill non solo valorizza l’esperienza del turista,

ma sottolinea anche l’importanza di una rete efficiente e accogliente per

il Turismo Italiano. Inoltre, attraverso l’app My BUS Club, gli autisti di

bus turistici avranno diritto a sconti esclusivi presso i punti vendita

della catena su prodotti e servizi, pasto gratis ed altri vantaggi

attraverso accumulo punti e promozioni dedicate. Un programma di sconti

sarà dedicato anche ai passeggeri. Le aree di servizio diventano così

autentiche porte d’ingresso alle bellezze del nostro Paese. Attraverso

questa prestigiosa partnership, resa possibile grazie al grande lavoro

dell’Associazione, Autogrill garantirà i suoi servizi d’eccellenza e

un’accoglienza di qualità ai turisti ed ogni dettaglio sarà curato per

garantire un’esperienza davvero memorabile”.

*Dott. Danilo Stancato*

*Ufficio Stampa AN.BTI Confcommercio*

AN.BTI – Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani

Piazza G.G. Belli, 2 – 00153 Roma

http://www.busturistici.com

