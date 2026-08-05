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Politica Interna

DELMASTRO, BALDINO (M5S): DA OGGI CENTRODESTRA SI ASSUME RESPONSABILITÀ DI AVER OSTACOLATO INDAGINI SU MAFIA

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - ROMA, 5 agosto – "Da oggi c'è un fatto politico che nessuno potrà cancellare. Il centrodestra ha deciso di impedire alla Procura di Roma di acquisire uno strumento investigativo ritenuto utile nell'ambito dell'inchiesta che riguarda presunti rapporti economici tra un privato, socio di un ex sottosegretario di Stato, con il clan Senese. Con questo voto la maggioranza si è assunta una responsabilità che resterà agli atti. Il centrodestra italiano, guidato da Fratelli d'Italia e da Giorgia Meloni, ha chiarito a tutti quanto vale, nei fatti, la lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso: nulla, se colpire la mafia può voler dire penalizzare se stessi, come Delmastro o la stessa Meloni. Mi vergogno di avere questo governo indegno".

(AGENPARL)
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