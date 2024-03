PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. DOMANI BUSCEMI AL GIURAMENTO DEI CADETTI DELLA SCUOLA MILITARE TEULIÈ

(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 22 marzo 2024 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. DOMANI BUSCEMI AL GIURAMENTO DEI CADETTI DELLA SCUOLA MILITARE TEULIÈApprezzamento per il programma di eventi offerto in occasione del 176° anniversario delle Cinque Giornate di Milano. Oltre un migliaio i cittadini e le cittadine in visita alla Cripta in cui riposano i caduti per l’indipendenza della cittàGalleria fotograficaMilano, 22 marzo 2024 – Domani, sabato 23 marzo, alle 10:45 all’Arco della Pace, la Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi presenzierà al Giuramento dei Cadetti della Scuola Militare Teuliè.Durante la cerimonia gli allievi restituiranno al Comune il “Primo Tricolore”, simbolo del vessillo che nel 1848 sventolò sulla guglia più alta del Duomo, esposto dal 18 al 22 marzo nella sede della Teuliè in memoria del sostegno offerto dagli allievi dell’allora Imperial Regio Collegio dei Cadetti ai cittadini milanesi insorti.La cerimonia giunge, come da tradizione, al termine del programma di eventi che il Comune di Milano ha organizzato in occasione del 176º anniversario delle Cinque Giornate di Milano, che ha riscosso grande apprezzamento da parte dei cittadini.Le iniziative proposte hanno interessato diverse sedi museali e luoghi della città, tra i quali Palazzo Moriggia – Museo del Risorgimento, la Galleria di Arte Moderna, il Museo degli Strumenti Musicali del Castello Sforzesco, il Museo “I Tesori della Ca’ Granda” e la Cripta sotto la Chiesa dell’Annunciata. Iniziative anche al Parco Formentano e per le vie del quartiere Brera.Oltre un migliaio di persone ha visitato la Cripta del Monumento delle Cinque Giornate, nella omonima piazza, per la quale il Comune ha appena avviato un progetto di restauro finalizzato a valorizzare uno dei luoghi che custodiscono la memoria storica di Milano e restituire dignità ai caduti per l’indipendenza della città.A guidare i cittadini nei percorsi di scoperta e approfondimento del Monumento sono stati i Volontari del Servizio Civile in forza presso Cimitero Monumentale, Civiche Raccolte Storiche di Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento, GAM e Palazzo Morando.Il programma di eventi si concluderà domani, dalle ore 15 alle 17, con la rievocazione storica delle Cinque Giornate al parco Formentano, promossa dal Municipio 4.Nel link alla galleria fotografica, le foto alle visite guidate al Monumento e al Primo Tricolore custodito dai Cadetti della Teuliè.

