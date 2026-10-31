Agenzia nr. 1940 – Incidente aereo in Bosnia, il cordoglio di Ruggiero Passero (Per la Puglia)

(AGENPARL) - Roma, 31 Novembre 2026 - "Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente aereo avvenuto in Bosnia, nel quale hanno perso la vita quattro militari italiani, tra cui la giovane Laura Procacci, originaria di Andria e cresciuta a Canosa di Puglia. A nome del gruppo consiliare Per la Puglia, desidero esprimere il più sentito cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia della Sergente del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, impegnata nella missione EUFOR Althea, e ai familiari degli altri militari che hanno perso la vita in questa tragica circostanza. La scomparsa di Laura, giovane donna impegnata al servizio degli altri e delle istituzioni, colpisce profondamente la nostra comunità. In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo alle famiglie delle vittime, condividendone il lutto e il cordoglio". Lo ha dichiarato Ruggiero Passero, presidente del gruppo Per la Puglia. /comunicato
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