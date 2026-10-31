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Basilicata

Sanità, a Matera tecnologia di qualità

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - AGR Basilicata

Ottobre 30, 2026
Il commento dell'assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, a margine della presentazione del nuovo Angio-OCT TowardPi BMizar Ultra, destinato all'Unità Operativa Complessa di Oculistica dell'Ospedale "Madonna delle Grazie" della città dei Sassi. Sinergia tra Regione e Asm.

"L'introduzione di tecnologie diagnostiche così avanzate conferma l'attenzione della Regione Basilicata verso il rinnovamento delle strutture sanitarie e il costante miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini". Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, a margine della presentazione del nuovo Angio-OCT TowardPi BMizar Ultra, destinato all'Unità Operativa Complessa di Oculistica dell'Ospedale "Madonna delle Grazie" di Matera.
L'apparecchiatura, del valore di 240 mila euro e finanziata con le risorse del PNRR, posiziona l'Azienda Sanitaria Locale di Matera come primo centro in Italia a dotarsi di questo specifico sistema di altissima precisione.
rappresentano un'opportunità concreta per dotare i nostri presidi ospedalieri di strumenti innovativi, capaci di rafforzare la capacità diagnostica e garantire alle comunità prestazioni sempre più qualificate, tempestive e vicine ai bisogni dei pazienti".
Il nuovo macchinario, basato sulla tecnologia Swept-Source Full-Range, garantisce una velocità di scansione e una definizione ad altissima risoluzione per lo studio dettagliato della retina e della microvascolarizzazione oculare. Caratteristiche che permetteranno di velocizzare l'esecuzione degli esami e migliorare significativamente il monitoraggio di patologie ad alto impatto sociale come la retinopatia diabetica, il glaucoma e le maculopatie, riducendo al contempo il disagio per i pazienti più fragili ed anziani.
"L'investimento sull'Ospedale di Matera – ha concluso Latronico – dimostra come la sinergia tra Regione, Aziende Sanitarie e fondi europei stia dando un impulso fondamentale alla modernizzazione della rete sanitaria lucana, puntando su eccellenza tecnologica, prevenzione e qualità delle cure".

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