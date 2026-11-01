(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2026 - a:hover {
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MANOVRA, GUSMEROLI (LEGA): SODDISFAZIONE PER INSERIMENTO NOSTRO INCENTIVO RICAMBIO ELETTRODOMESTICI
Roma, 30 ott. – "Esprimo grande soddisfazione per l'inserimento nella legge di bilancio del progetto della Lega, a mia prima firma, che incentiva la sostituzione dei vecchi elettrodomestici con apparecchi di nuova generazione, più efficienti, meno energivori e meno inquinanti. Un risultato importante per il quale ringrazio il Governo".
"Una misura concreta che raggiunge quattro obiettivi fondamentali: ridurre il costo delle bollette per le famiglie, consentire risparmi energetici fino al 30%, diminuire l'inquinamento e sostenere l'industria degli elettrodomestici e l'intera filiera del recupero e del riciclo, valorizzando anche l'economia circolare. Un risultato che si aggiunge ad altri importanti provvedimenti fortemente voluti dalla Lega: l'ampliamento dal 2027 della mini flat tax, con esenzione anche dall'applicazione dell'IVA fino a 100.000 euro, il percorso di superamento della legge Fornero, la stabilizzazione del taglio del bollo auto, la riduzione dell'IRPEF per il ceto medio e le numerose misure a favore dei giovani e delle donne.Meno tasse, bollette più leggere, maggiore potere d'acquisto, più attenzione ai giovani, alle donne e al lavoro. È questa la direzione del nostro impegno: sostenere concretamente le famiglie, rafforzare la competitività delle imprese e coniugare crescita economica e tutela dell'ambiente".