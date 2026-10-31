Nota di Forza Italia

(AGENPARL) - Roma, 31 Novembre 2026 - Si è riunita questo pomeriggio la segretaria nazionale di Forza Italia, presieduta dal segretario Antonio Tajani. Nell'introduzione di Tajani e nel successivo dibattito, sono stati affrontati i temi politici d'attualità.
Sono stati riconosciuti con soddisfazione i risultati importanti ottenuti da Forza Italia portando nella manovra le priorità del movimento azzurro: il sostegno a ceto medio, famiglie, imprese e persone fragili con l'estensione della riduzione dell'aliquota Irpef al 33% sui redditi fino a 55 mila euro, le misure per i giovani (detassazioni, incentivi fiscali anche sugli affitti e impulso all'occupazione), la card sanitaria per gli ultra-75enni che devono curarsi e non possono aspettare le detrazioni dell'anno successivo per recuperare le spese non coperte dal Servizio sanitario nazionale, infine le misure a vantaggio delle imprese, dall'energy release alla rivalutazione dei beni d'impresa, e la cedolare secca per gli affitti degli esercizi commerciali.
Particolare soddisfazione è stata espressa per aver ottenuto l'esclusione delle banche di prossimità dal contributo chiesto agli istituti bancari e finanziari, la salvaguardia parziale delle fondazioni bancarie e l'estensione per equità della platea di grandi imprese soggette al contributo (non solo banche).
È stato anche confermato l'impegno prioritario di Forza Italia a finanziare con la legge di bilancio la previdenza dedicata per le forze dell'ordine e le forze armate, basata sulla specificità del lavoro che svolgono: chi rischia la propria incolumità per la sicurezza di tutti merita un riconoscimento concreto e non solo parole. Si è sottolineato (a proposito delle polemiche sulle spese militari) che oltre la metà del bilancio della Difesa è destinato al personale.
Si è parlato poi del dibattito pubblico sulla giustizia e sulla sicurezza. Si è ribadita la coerenza della linea garantista di Forza Italia, che non è in contraddizione con la strenua salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Importante l'iniziativa degli Stati generali del garantismo il prossimo venerdì 6 novembre. Nessuna contraddizione, quindi, nelle posizioni espresse dagli esponenti di Forza Italia: essere garantisti significa che nessun innocente deve finire in carcere, non che ne debbano uscire i malviventi.
Sono state annunciate le prossime iniziative: a Verona gli Stati generali del commercio internazionale, a Napoli quelli del commercio e dell'artigianato, a Roccaraso la festa invernale del partito "Azzurri in vetta".
È stata anche decisa la proroga della campagna per il tesseramento 2026 fino al 31 dicembre, anche per consentire la celebrazione dei congressi provinciali nel 2027. Ed è stato deciso, su iniziativa del Segretario Tajani, di proporre al Consiglio nazionale il rinnovo dell'on. Fabio Roscioli come tesoriere.
Su tutti questi temi è emersa l'unità del partito, con decisioni adottate tutte all'unanimità, anche in vista della mobilitazione per le prossime elezioni politiche e amministrative.
Al termine, è stato osservato un minuto di silenzio per onorare i caduti militari e della CRI nell'incidente di elicottero in Bosnia.
(AGENPARL) - Roma, 31 Novembre 2026 - Si è riunita questo pomeriggio la segretaria nazionale di Forza Italia, presieduta dal segretario Antonio Tajani. Nell'introduzione di Tajani e nel successivo dibattito, sono stati affrontati i temi politici d'attualità.