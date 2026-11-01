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Corteo Milano: Molinari (Lega), scritte choc contro Salvini e Meloni, odio e violenza non sono manifestazione
Roma, 30 ott. – "Le scritte 'Salvini appeso' e 'Meloni appesa' comparse sulla tangenziale di Milano sono gravissime e inaccettabili. Non sono dissenso, non sono protesta: sono messaggi di odio e istigazione alla violenza che non possono essere minimizzati né tollerati. Chi manifesta legittimamente non ha nulla a che vedere con chi alimenta un clima di intimidazione e minaccia. Ci aspettiamo una condanna netta e senza ambiguità da parte di tutte le forze politiche, soprattutto da chi oggi era in piazza".