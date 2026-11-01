Cortei, Torino. Nota ufficio stampa Avs: da capogruppo Malan e altri esponenti Fdi accuse strampalate contro Grimaldi. La smettano con il fango, pensino piuttosto a dare risposta ai problemi del Paese. O si preoccupino delle inchieste in corso nelle Marche invece di far finta di niente…

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2026 - esponenti Fdi accuse strampalate contro Grimaldi. La smettano con il fango,
pensino piuttosto a dare risposta ai problemi del Paese. O si preoccupino
Non avendo altri argomenti, il capogruppo dei senatori di Fdi Malan e altri
esponenti dello stesso partito in queste ore si scagliano contro l'on.
Grimaldi e la sua presenza stamani al corteo di Torino. E l'unica cosa che
riescono a fare è inventarsi una sua responsabilità negli scontri nel
capoluogo torinese.
Come ben sanno coloro che erano presenti, il nostro parlamentare si è
adoperato con la sua iniziativa di dialogo per evitare conseguenze ben più
negative e gravi.
I parlamentari di Fdi invece di infangare gli avversari politici con accuse
strampalate, e dato che sostengono il governo, pensino piuttosto a dare
risposte al Paese che non ce la fa più ad andare avanti. E se proprio
vogliono divertirsi a fare gli investigatori a difesa dello Stato inizino a
dire qualcosa di più, ad esempio, su quanto è accaduto nelle Marche con
l'inchiesta che ipotizza collusioni della loro amministrazione con la
criminalità organizzata. E sul perché insistono a far finta di niente.