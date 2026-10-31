Celebrare Pier Paolo Pasolini nel giorno della sua scomparsa – Lunedì alle 17.30 diretta webtv

(AGENPARL) - Roma, 31 Novembre 2026 - Lunedì 2 novembre, alle ore 17.30, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio si svolge il convegno "Celebrare Pier Paolo Pasolini nel giorno della sua scomparsa". Messaggio del Questore della Camera, Paolo Trancassini. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.
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