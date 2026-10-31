Giani a Capalbio ricorda Adelaide Aglietta, la prima donna segretaria di un partito in Italia

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 -
Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha partecipato a Capalbio (GR) alla commemorazione di Adelaide Aglietta, dirigente del Partito Radicale comparsa nel 2000.
“Adelaide – ha detto Giani – è stata la prima donna in Italia a ricoprire il ruolo di segretaria di un partito. Nel corso della sua attività politica si è impegnata per l’affermazione dei temi cari ai radicali, a partire dalle battaglie in favore del divorzio e del diritto all’aborto. Lo ha fatto con lucidità, intelligenza, acume e passione politica, contribuendo al progresso civile e sociale della nostra società. Bene ha fatto l’Amministrazione comunale ad organizzare questa iniziativa per ricordarne l’impegno, proprio a ottanta anni dal voto alle donne e a cinquanta anni dall’elezione di Adelaide Aglietta a segretaria del suo partito”.
All’incontro, che si è tenuto presso il Nuovo Cinema Tirreno di Borgo Carige,hanno preso parte anche Francesco Rutelli e Francesca Scopelliti.