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Puglia

IL COMUNE COMUNICA – Piano Halloween 2026 Amtab: cessazione anticipata del servizio delle linee 11, 11/, 22, 33, 53 e variazioni di percorso delle linee 1, 2, 3, 9, 10, 13, 16, 19 e CPJ

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Comune di Bari

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2026 - PIANO HALLOWEEN 2026 AMTAB

CESSAZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO LINEE 11, 11/, 22, 33, 53

VARIAZIONI DI PERCORSO LINEE 1, 2, 3, 9, 10, 13, 16, 19, 11/, 22, 33 CPJ

In occasione della serata di sabato 31 ottobre 2026, in concomitanza con le festività di Halloween, il servizio di Trasporto Pubblico Locale subirà significative modifiche.

Il provvedimento è stato disposto a seguito dei colloqui intercorsi con gli enti preposti durante una riunione in sede prefettizia, al fine di garantire la massima tutela e sicurezza dei dipendenti e dei passeggeri.

A partire dalle ore 18.00 e fino a fine servizio di sabato 31 ottobre 2026, si applicheranno le seguenti variazioni:

SOSPENSIONE ANTICIPATA DELLE LINEE :

· Linea 11

· Linea 11/

· Linea 22

· Linea 33

· Linea 53

Contestualmente, sempre dalle ore 18.00, i bus delle linee 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 19 e CPJ effettueranno modifiche d'itinerario come di seguito specificato:

linea 1

linee 2 e 10

linee 3 e 13

rispettivi capolinea)

linea 6

linea 9

Caldarola con ripresa del percorso ordinario (non transita per Archimede).

linea 16

linea 19

Lozupone).

linea CPJ (Circolare Polo Tecnico / Japigia)

stessa con ripresa dei percorsi ordinari (non transita per Archimede).

(AGENPARL)
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