IL COMUNE COMUNICA – Piano Halloween 2026 Amtab: cessazione anticipata del servizio delle linee 11, 11/, 22, 33, 53 e variazioni di percorso delle linee 1, 2, 3, 9, 10, 13, 16, 19 e CPJ

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2026 - PIANO HALLOWEEN 2026 AMTAB
CESSAZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO LINEE 11, 11/, 22, 33, 53
VARIAZIONI DI PERCORSO LINEE 1, 2, 3, 9, 10, 13, 16, 19, 11/, 22, 33 CPJ
In occasione della serata di sabato 31 ottobre 2026, in concomitanza con le festività di Halloween, il servizio di Trasporto Pubblico Locale subirà significative modifiche.
Il provvedimento è stato disposto a seguito dei colloqui intercorsi con gli enti preposti durante una riunione in sede prefettizia, al fine di garantire la massima tutela e sicurezza dei dipendenti e dei passeggeri.
A partire dalle ore 18.00 e fino a fine servizio di sabato 31 ottobre 2026, si applicheranno le seguenti variazioni:
SOSPENSIONE ANTICIPATA DELLE LINEE :
· Linea 11
· Linea 11/
· Linea 22
· Linea 33
· Linea 53
Contestualmente, sempre dalle ore 18.00, i bus delle linee 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 19 e CPJ effettueranno modifiche d'itinerario come di seguito specificato:
linea 1
linee 2 e 10
linee 3 e 13
rispettivi capolinea)
linea 6
linea 9
Caldarola con ripresa del percorso ordinario (non transita per Archimede).
linea 16
linea 19
Lozupone).
linea CPJ (Circolare Polo Tecnico / Japigia)
stessa con ripresa dei percorsi ordinari (non transita per Archimede).