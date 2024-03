(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2024

(AGENPARL) – mer 20 marzo 2024 *** INTEGRAZIONE AGENDA ASSESSORI GIOVEDÌ 21 MARZO 2024 ***

Ore 9 – L’assessora alla scuola formazione e lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, prende parte alla manifestazione promossa da Libera in occasione della giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie ( p iazza Equilino )

Ore 18.30 – L’assessora alla scuola formazione e lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, partecipa all’iniziativa promossa dal PD Roma dal titolo ‘La scuola della destra: disuguaglianze e punizioni. Dal dimensionamento scolastico, al voto in condotta, all’autonomia differenziata ( via Lorenzo Ghiberti 23 )