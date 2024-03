(AGENPARL) – gio 14 marzo 2024 COMUNICATO STAMPA

Torino 14 marzo 2024

IL PRESIDENTE ALBERTO CIRIO E L’ASSESSORE MARCO GABUSI SU NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO PER VARIANTE DI DEMONTE

“Ringraziamo il governo per la nomina del commissario straordinario per la variante di Demonte, che era stato proposto dai parlamentari piemontesi Roberto Rosso e Giorgio Bergesio con un emendamento al decreto Asset, lo scorso autunno.

La nomina è un segnale ulteriore dell’attenzione del governo verso il nostro Piemonte e auspichiamo anche il tassello in grado di sbloccare un’opera che il territorio attende da troppi anni. La Regione Piemonte è a disposizione per collaborare con il commissario nell’iter di realizzazione e della variante che ora speriamo davvero possa procedere” dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alle Infrastrutture Marco Gabusi.

Mariachiara Giacosa

Ufficio stampa Presidente della Regione Piemonte