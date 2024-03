comunicato – A VILLAFRANCA PIEMONTE IL PRESIDENTE CIRIO E L’ASSESSORE TRONZANO HANNO INCONTRATO I SINDACI DELLA PIANURA TORINESE: «DALLA REGIONE OLTRE 3,7 MILIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO»

(AGENPARL) – gio 14 marzo 2024 ELENCO DEGLI 805 COMUNI PIEMONTESI FINANZIATI CON IL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

(FSC), SUDDIVISI NELLE 24 AREE OMOGENEE

Provincia di Alessandria

Area Alto Monferrato (5,55 milioni per 41 comuni alessandrini)

Acqui Terme, Alice Bel Colle, Belforte Monferrato, Bosio, Capriata d’Orba, Carpeneto, Cartosio, Casaleggio

Boiro, Cassine, Cassinelle, Castelletto d’Erro, Castelletto d’Orba, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino,

Grognardo, Lerma, Malvicino, Melazzo, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Morbello, Mornese,

Morsasco, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Ponzone, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca

Grimalda, Sezzadio, Silvano d’Orba, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terzo, Trisobbio, Visone.

Area Appennino alessandrino (3,11 milioni per 28 comuni alessandrini)

Arquata Scrivia, Basaluzzo, Carbonara Scrivia, Carezzano, Carrosio, Casalnoceto, Cassano Spinola, Castellar

Guidobono, Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue, Francavilla Bisio, Fraconalto, Fresonara, Gavi, Paderna,

Parodi Ligure, Pontecurone, San Cristoforo, Sant’Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Spineto Scrivia,

Tassarolo, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Voltaggio.

Area Bacino del Tanaro (4,72 milioni per 46 comuni, di cui 30 alessandrini e 16 astigiani)

Alluvioni Piovera (Alessandria), Altavilla Monferrato (Alessandria), Alzano Scrivia (Alessandria), Azzano d’Asti

(Asti), Bassignana (Alessandria), Bergamasco (Alessandria), Borgoratto Alessandrino (Alessandria), Bosco

Marengo (Alessandria), Calliano Monferrato (Asti), Carentino (Alessandria), Casal Cermelli (Alessandria),

Casorzo (Asti), Castagnole Monferrato (Asti), Castell’Alfero (Asti), Castellazzo Bormida (Alessandria),

Castelletto Monferrato (Alessandria), Castello di Annone (Asti), Castelspina (Alessandria), Cerro Tanaro

(Asti), Felizzano (Alessandria), Frascaro (Alessandria), Frugarolo (Alessandria), Fubine Monferrato

(Alessandria), Gamalero (Alessandria), Grana (Asti), Guazzora (Alessandria), Isola Sant’Antonio (Alessandria),

Masio (Alessandria), Molino dei Torti (Alessandria), Montecastello (Alessandria), Montemagno (Asti), Oviglio

(Alessandria), Pietra Marazzi (Alessandria), Portacomaro (Asti), Quargnento (Alessandria), Quattordio

(Alessandria), Refrancore (Asti), Rivarone (Alessandria), Rocca d’Arazzo (Asti), Rocchetta Tanaro (Asti), Sale

(Alessandria), Scurzolengo (Asti), Solero (Alessandria), Tonco (Asti), Viarigi (Asti), Vignale Monferrato

(Alessandria).

Area Monferrato casalese e Terre di Po (7,42 milioni per 54 comuni, di cui 44 alessandrini, 4 astigiani e 6

torinesi)

Alfiano Natta (Alessandria), Borgo San Martino (Alessandria), Bozzole (Alessandria), Brozolo (Torino),

Brusasco (Torino), Camagna Monferrato (Alessandria), Camino (Alessandria), Casale Monferrato

(Alessandria), Castelletto Merli (Alessandria), Cavagnolo (Torino), Cella Monte (Alessandria), Cereseto

(Alessandria), Cerrina Monferrato (Alessandria), Coniolo (Alessandria), Conzano (Alessandria), Frassinello

Monferrato (Alessandria), Frassineto Po (Alessandria), Gabiano (Alessandria), Giarole (Alessandria),

Grazzano Badoglio (Asti), Lauriano (Torino), Lu e Cuccaro Monferrato (Alessandria), Mirabello Monferrato

(Alessandria), Mombello Monferrato (Alessandria), Moncalvo (Asti), Moncestino (Alessandria), Monteu da

Po (Torino), Murisengo (Alessandria), Occimiano (Alessandria), Odalengo Grande (Alessandria), Odalengo

Piccolo (Alessandria), Olivola (Alessandria), Ottiglio (Alessandria), Ozzano Monferrato (Alessandria), Pecetto

di Valenza (Alessandria), Penango (Asti), Pomaro Monferrato (Alessandria), Pontestura (Alessandria),

Ponzano Monferrato (Alessandria), Robella (Asti), Rosignano Monferrato (Alessandria), Sala Monferrato

(Alessandria), San Giorgio Monferrato (Alessandria), San Salvatore Monferrato (Alessandria), Serralunga di

Crea (Alessandria), Solonghello (Alessandria), Terruggia (Alessandria), Ticineto (Alessandria), Treville

(Alessandria), Valenza (Alessandria), Valmacca (Alessandria), Verrua Savoia (Torino), Villadeati (Alessandria),

Villamiroglio (Alessandria).

I 3 comuni alessandrini di Balzola, Morano sul Po e Villanova Monferrato fanno parte dell’Area Borghi delle

Vie d’Acqua, descritta nella sezione della provincia di Vercelli.

Provincia di Asti

Area Monferrato Heritage Unesco (4,34 milioni per 51 comuni astigiani)

Albugnano, Antignano, Aramengo, Baldichieri d’Asti, Berzano di San Pietro, Buttigliera d’Asti, Camerano

Casasco, Cantarana, Capriglio, Castellero, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto

d’Asti, Chiusano d’Asti, Cinaglio, Cisterna d’Asti, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone,

Cossombrato, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Frinco, Maretto, Monale, Moncucco Torinese, Montafia,

Montechiaro d’Asti, Montiglio Monferrato, Moransengo – Tonengo, Passerano Marmorito, Piea, Pino d’Asti,

Piovà Massaia, Revigliasco d’Asti, Roatto, San Damiano d’Asti, San Martino Alfieri, San Paolo Solbrito,

Settime, Soglio, Tigliole, Valfenera, Viale, Villa San Secondo, Villafranca d’Asti, Villanova d’Asti.

Area Terre di Langa e Monferrato (4,97 milioni per 43 comuni, di cui 33 astigiani e 10 cuneesi)

Agliano Terme (Asti), Barbaresco (Cuneo), Belveglio (Asti), Bruno (Asti), Calamandrana (Asti), Calosso (Asti),

Canelli (Asti), Castagnole delle Lanze (Asti), Castel Boglione (Asti), Castel Rocchero (Asti), Castelletto Molina

(Asti), Castelnuovo Belbo (Asti), Castelnuovo Calcea (Asti), Castiglione Tinella (Cuneo), Coazzolo (Asti),

Cortiglione (Asti), Cossano Belbo (Cuneo), Costigliole d’Asti (Asti), Fontanile (Asti), Incisa Scapaccino (Asti),

Isola d’Asti (Asti), Mango (Cuneo), Maranzana (Asti), Moasca (Asti), Mombaruzzo (Asti), Mombercelli (Asti),

Mongardino (Asti), Montabone (Asti), Montaldo Scarampi (Asti), Montegrosso d’Asti (Asti), Neive (Cuneo),

Neviglie (Cuneo), Nizza Monferrato (Asti), Quaranti (Asti), Rocchetta Belbo (Cuneo), Rocchetta Palafea (Asti),

San Marzano Oliveto (Asti), Santo Stefano Belbo (Cuneo), Treiso (Cuneo), Trezzo Tinella (Cuneo), Vaglio Serra

(Asti), Vigliano d’Asti (Asti), Vinchio (Asti).

I 16 comuni astigiani di Azzano d’Asti, Calliano Monferrato, Casorzo, Castagnole Monferrato, Castell’Alfero,

Castello di Annone, Cerro Tanaro, Grana, Montemagno, Portacomaro, Refrancore, Rocca d’Arazzo, Rocchetta

Tanaro, Scurzolengo, Tonco e Viarigi fanno parte dell’Area Bacino del Tanaro, descritta nella sezione della

provincia di Alessandria.

I 4 comuni astigiani di Grazzano Badoglio, Moncalvo, Penango e Robella fanno parte dell’Area Monferrato

casalese e Terre di Po, descritta nella sezione della provincia di Alessandria.

Provincia di Biella

Area Baraggia (2,62 milioni per 20 comuni, di cui 16 biellesi e 4 vercellesi)

Benna (Biella), Borriana (Biella), Brusnengo (Biella), Buronzo (Vercelli), Candelo (Biella), Carisio (Vercelli),

Castelletto Cervo (Biella), Cavaglià (Biella), Cerrione (Biella), Dorzano (Biella), Gifflenga (Biella), Lozzolo

(Vercelli), Massazza (Biella), Masserano (Biella), Mottalciata (Biella), Roasio (Vercelli), Salussola (Biella),

Sandigliano (Biella), Verrone (Biella), Villanova Biellese (Biella).

I comuni vercellesi di Balocco, Casanova Elvo e Villarboit, inizialmente inseriti nell’Area omogenea Borghi

delle Vie d’Acqua, hanno chiesto di entrare a far parte dell’Area Baraggia: la dotazione finanziaria

complessiva destinata a queste due aree verrà quindi aggiornata in seguito al passaggio effettivo dei comuni

interessati.

Area Biellese (5,67 milioni per 47 comuni biellesi)

Andorno Micca, Bioglio, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Casapinta, Cossato,

Donato, Gaglianico, Graglia, Lessona, Magnano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Muzzano,

Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano,

Pralungo, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Sordevolo,

Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Vigliano

Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

Provincia di Cuneo

Area Alta Valle Tanaro e Cebano (2,18 milioni per 25 comuni cuneesi)

Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Caprauna, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Garessio,

Lesegno, Lisio, Mombasiglio, Montezemolo, Nucetto, Ormea, Paroldo, Perlo, Priero, Priola, Roascio, Sale

delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola.

Area Monregalese (4,09 milioni per 29 comuni cuneesi)

Bastia Mondovì, Briaglia, Carrù, Castelletto Stura, Chiusa di Pesio, Cigliè, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana,

Magliano Alpi, Marsaglia, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo di Mondovì, Montanera,

Morozzo, Niella Tanaro, Pamparato, Pianfei, Piozzo, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca de’ Baldi, Roccaforte

Mondovì, San Michele Mondovì, Sant’Albano Stura, Torre Mondovì, Trinità, Vicoforte, Villanova Mondovì.

Area Pianura cuneese (3,54 milioni per 20 comuni cuneesi)

Bene Vagienna, Cardè, Casalgrasso, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Cervere, Cherasco, Faule, Lequio

Tanaro, Marene, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Narzole, Polonghera, Ruffia, Salmour,

Scarnafigi, Torre San Giorgio, Villanova Solaro.

Area Roero (2,62 milioni per 15 comuni cuneesi)

Baldissero d’Alba, Canale, Castellinaldo d’Alba, Ceresole Alba, Corneliano d’Alba, Govone, Montà, Montaldo

Roero, Monteu Roero, Monticello d’Alba, Pocapaglia, Priocca, Santa Vittoria d’Alba, Santo Stefano Roero,

Sommariva Perno.

Area Terra di Langa (2,63 milioni per 37 comuni cuneesi)

Albaretto della Torre, Arguello, Barolo, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia,

Bossolasco, Castiglione Falletto, Cerretto Langhe, Cissone, Clavesana, Cravanzana, Diano d’Alba, Dogliani,

Farigliano, Feisoglio, Grinzane Cavour, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Monchiero, Monforte d’Alba,

Montelupo Albese, Murazzano, Niella Belbo, Novello, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo,

Serralunga d’Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Verduno.

Area Terre del Monviso (2,77 milioni per 23 comuni cuneesi)

Bellino, Brondello, Brossasco, Casteldelfino, Crissolo, Envie, Frassino, Gambasca, Isasca, Martiniana Po,

Melle, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco, Pontechianale, Revello, Rifreddo, Rossana, Sampeyre,

Sanfront, Venasca.

Area Valle Stura (2,71 milioni per 17 comuni cuneesi)

Aisone, Argentera, Demonte, Entracque, Gaiola, Limone Piemonte, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roaschia,

Robilante, Roccasparvera, Sambuco, Valdieri, Valloriate, Vernante, Vinadio.

I 10 comuni cuneesi di Barbaresco, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta

Belbo, Santo Stefano Belbo, Treiso e Trezzo Tinella fanno parte dell’Area Terre di Langa e Monferrato,

descritta nella sezione della provincia di Asti.

Provincia di Novara

Area Novarese (4,67 milioni per 41 comuni novaresi)

Agrate Conturbia, Barengo, Biandrate, Bogogno, Borgolavezzaro, Briona, Caltignaga, Carpignano Sesia,

Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Cavaglietto, Cavaglio

d’Agogna, Cressa, Divignano, Fara Novarese, Fontaneto d’Agogna, Garbagna Novarese, Gattico-Veruno,

Ghemme, Granozzo con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Mezzomerico, Momo, Nibbiola, Recetto, San

Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Sozzago, Suno, Terdobbiate, Tornaco, Vaprio

d’Agogna, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio.

I 10 comuni novaresi di Ameno, Armeno, Colazza, Miasino, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Pogno, San

Maurizio d’Opaglio e Soriso fanno parte dell’Area Laghi, descritta nella sezione del Verbano Cusio Ossola.

Provincia di Torino

Area Canavese (8,59 milioni per 72 comuni torinesi)

Agliè, Albiano d’Ivrea, Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Barbania, Bollengo, Borgofranco d’Ivrea,

Borgomasino, Bosconero, Brosso, Burolo, Busano, Caravino, Carema, Cascinette d’Ivrea, Chiaverano, Ciconio,

Colleretto Giacosa, Cossano Canavese, Cuceglio, Favria, Feletto, Foglizzo, Front, Issiglio, Lombardore,

Loranzè, Lusigliè, Mazzè, Montalenghe, Montalto Dora, Montanaro, Nomaglio, Oglianico, Ozegna, Palazzo

Canavese, Parella, Perosa Canavese, Piverone, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Rivarolo Canavese,

Rivarossa, Rocca Canavese, Rondissone, Rueglio, Salassa, San Benigno Canavese, San Giorgio Canavese, San

Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Ponso, Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone,

Strambinello, Tavagnasco, Torrazza Piemonte, Torre Canavese, Traversella, Val di Chy, Valchiusa, Vauda

Canavese, Verolengo, Vestignè, Vialfrè, Vidracco, Vische, Vistrorio.

Area Orco e Soana (3,89 milioni per 27 comuni torinesi)

Alpette, Borgiallo, Canischio, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Cintano,

Colleretto Castelnuovo, Cuorgnè, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Levone, Locana, Noasca, Pertusio,

Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Ribordone, Rivara, Ronco Canavese, San Colombano Belmonte,

Sparone, Valperga, Valprato Soana.

Area Pianura torinese (3,79 milioni per 19 comuni torinesi)

Airasca, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Cumiana,

Garzigliana, Lombriasco, Macello, Osasco, Osasio, Pancalieri, Piscina, Scalenghe, Vigone, Villafranca

Piemonte, Virle Piemonte.

Area Val di Susa (2,65 milioni per 19 comuni torinesi)

Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa,

Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Pragelato, Salbertrand, Sauze d’Oulx, Sauze di Cesana, Sestriere,

Venaus.

Area Valli Chisone e Germanasca (1,93 milioni per 15 comuni torinesi)

Angrogna, Bobbio Pellice, Fenestrelle, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Prali,

Pramollo, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, Usseaux, Villar Pellice.

I 6 comuni torinesi di Brozolo, Brusasco, Cavagnolo, Lauriano, Monteu da Po e Verrua Savoia fanno parte

dell’Area Monferrato casalese e Terre di Po, descritta nella sezione della provincia di Alessandria.

I 2 comuni torinesi di Maglione e Villareggia fanno parte dell’Area Borghi delle Vie d’Acqua, descritta nella

sezione della provincia di Vercelli.

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Area Laghi (5,9 milioni per 46 comuni, di cui 36 del Verbano Cusio Ossola e 10 novaresi)

Ameno (Novara), Arizzano (VCO), Armeno (Novara), Arola (VCO), Aurano (VCO), Baveno (VCO), Bee (VCO),

Brovello-Carpugnino (VCO), Cambiasca (VCO), Cannero Riviera (VCO), Cannobio (VCO), Caprezzo (VCO),

Casale Corte Cerro (VCO), Cesara (VCO), Colazza (Novara), Cossogno (VCO), Germagno (VCO), Ghiffa (VCO),

Gignese (VCO), Gravellona Toce (VCO), Gurro (VCO), Intragna (VCO), Loreglia (VCO), Madonna del Sasso

(VCO), Massiola (VCO), Mergozzo (VCO), Miasino (Novara), Miazzina (VCO), Nonio (VCO), Oggebbio (VCO),

Omegna (VCO), Orta San Giulio (Novara), Pella (Novara), Pettenasco (Novara), Pogno (Novara), Premeno

(VCO), Quarna Sopra (VCO), Quarna Sotto (VCO), San Bernardino Verbano (VCO), San Maurizio d’Opaglio

(Novara), Soriso (Novara), Stresa (VCO), Trarego Viggiona (VCO), Valle Cannobina (VCO), Valstrona (VCO),

Vignone (VCO).

Area Ossola (2,57 milioni per 16 comuni del Verbano Cusio Ossola)

Baceno, Beura-Cardezza, Craveggia, Crodo, Formazza, Malesco, Montecrestese, Pallanzeno, Premia, Re,

Santa Maria Maggiore, Toceno, Trasquera, Trontano, Varzo, Villette.

Provincia di Vercelli

Area Borghi delle Vie d’Acqua (6,95 milioni per 54 comuni, di cui 49 vercellesi, 2 torinesi e 3 alessandrini)

Albano vercellese (Vercelli), Alice Castello (Vercelli), Arborio (Vercelli), Asigliano Vercellese (Vercelli),

Balocco (Vercelli)*, Balzola (Alessandria), Bianzè (Vercelli), Borgo d’Ale (Vercelli), Borgo Vercelli (Vercelli),

Caresana (Vercelli), Caresanablot (Vercelli), Casanova Elvo (Vercelli)*, Cigliano (Vercelli), Collobiano

(Vercelli), Costanzana (Vercelli), Crescentino (Vercelli), Crova (Vercelli), Desana (Vercelli), Fontanetto Po

(Vercelli), Formigliana (Vercelli), Ghislarengo (Vercelli), Greggio (Vercelli), Lamporo (Vercelli), Lenta (Vercelli),

Lignana (Vercelli), Livorno Ferraris (Vercelli), Maglione (Torino), Moncrivello (Vercelli), Morano sul Po

(Alessandria), Motta de’ Conti (Vercelli), Olcenengo (Vercelli), Oldenico (Vercelli), Palazzolo Vercellese

(Vercelli), Pertengo (Vercelli), Pezzana (Vercelli), Prarolo (Vercelli), Quinto Vercellese (Vercelli), Rive

(Vercelli), Ronsecco (Vercelli), Rovasenda (Vercelli), Salasco (Vercelli), Sali Vercellese (Vercelli), Saluggia

(Vercelli), San Germano Vercellese (Vercelli), San Giacomo Vercellese (Vercelli), Santhià (Vercelli), Stroppiana

(Vercelli), Tricerro (Vercelli), Trino (Vercelli), Tronzano Vercellese (Vercelli), Villareggia (Torino), Villata

(Vercelli), Villanova Monferrato (Alessandria), Villarboit (Vercelli)*.

*I comuni vercellesi di Balocco, Casanova Elvo e Villarboit, inizialmente inseriti nell’Area omogenea Borghi

delle Vie d’Acqua, hanno chiesto di entrare a far parte dell’Area Baraggia: la dotazione finanziaria

complessiva destinata a queste due aree verrà quindi aggiornata in seguito al passaggio effettivo dei comuni

interessati.

I 4 comuni vercellesi di Buronzo, Carisio, Lozzolo e Roasio fanno parte dell’Area Baraggia, descritta nella

sezione della provincia di Biella.