Invito stampa: venerdì 22 marzo si inaugura il “Cammino PiemonteSud”, prima tappa del ‘Sentiero verde’ dei parchi piemontesi

(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 INVITO STAMPA

Torino, 13 marzo 2024

Inaugurazione del “Cammino PiemonteSud”,

prima tappa del “Sentiero verde” dei parchi piemontesi

La presentazione si terrà il 22 marzo a Torino nel Palazzo della Regione Piemonte e in contemporanea in diretta streaming a Bosio (Al) nella sede dell’Ente Parco

Venerdì 22 marzo alle 11, nella Sala Trasparenza del Palazzo della Regione Piemonte a Torino, in piazza Piemonte 1, si inaugura il primo tratto del “Sentiero verde dei Parchi piemontesi”: il “Cammino PiemonteSud”. Un itinerario escursionistico a lunga percorrenza che promette di connettere persone, luoghi e tradizioni, offrendo un’esperienza nuova per escursionisti e amanti della mountain bike.

Il percorso di 240 chilometri, suddiviso in 19 tappe a piedi e 5 in mountain bike, attraversa 3 aree protette, 7 siti della rete Natura 2000 e 2 ecomusei dell’Appennino piemontese, partendo da Capanne di Cosola (Cabella ligure, in provincia di Alessandria) fino a Roccaverano (in provincia di Asti).

Contemporaneamente, l’evento sarà collegato in streaming alla sede dell’Ente Parco a Bosio (AL), via Umberto I, n. 51, Salita Poggio.

L’evento rappresenta un’opportunità per esplorare le bellezze naturali del Piemonte e per valorizzare il turismo sostenibile e la biodiversità delle Aree naturali protette regionali.

Interverranno:

Fabio Carosso, vicepresidente e assessore ai Parchi della Regione Piemonte

Jacopo Chiara, dirigente del Settore Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte

Danilo Repetto, presidente dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese

Andrea De Giovanni, direttore dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese

La stampa è invitata a partecipare, accreditandosi necessariamente entro giovedì 21 marzo alle ore 15, rispondendo a questa e-mail.

Pasquale De Vita

Ufficio Stampa della Giunta regionale del Piemonte

Emanuela Celona

Direttore Piemonte Parchi

Lorenzo VayRedazione diffusa Piemonte Parchi – Aree protette Appennino Piemontese