Cuneo | Teatro Toselli | IN GIRUM IMUS NOCTE ET CONSUMIMUR IGNI | martedì 26 marzo 2024

(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 Martedì 26 marzo – ore 21 – fuori abbonamento

#WESPEAKDANCE

Teatro Toselli

IN GIRUM IMUS NOCTE ET CONSUMIMUR IGNI

(Andiamo in giro la notte e siamo consumati dal fuoco)

di Roberto Castello

interpreti Mariano Nieddu, Stefano Questorio, Giselda Ranieri, Ilenia Romano

secondo cast Erica Bravini, Riccardo De Simone, Michael Incarbone

assistente Alessandra Moretti

luci, musica, costumi Roberto Castello

costumi realizzati da Sartoria Fiorentina, Csilla Evinger

produzione ALDES

con il sostegno di MiC/Ministero della Cultura, Regione Toscana/Sistema Regionale dello Spettacolo

Uno scabro bianco e nero e una musica ipnotica sono l’ambiente nel quale si inanellano le micronarrazioni di questo spettacolo notturno a cavallo fra cinema, danza e teatro. Illuminato dalla fredda luce di un video proiettore che scandisce spazi, tempi e geometrie, il nero profondo dei costumi rende diafani i personaggi e li proietta in un passato senza tempo abitato da un’umanità allo sbando che avanza e si dibatte con una gestualità brusca, emotiva e scomposta, oltre lo sfinimento e fino al limite della trance. Il ritmo martellante della musica e del movimento trasporta a poco a poco in una dimensione ipnotica e ad un’empatia quasi fisica con la fatica degli interpreti.

BIGLIETTI

costi e modalità di acquisto (anche on line) alla pagina: https://www.comune.cuneo.it/cultura/teatro/abbonamenti-e-biglietti.html

Sono inoltre in vendita alla biglietteria del teatro anche i mercoledì feriali dalle 9 alle 12 (fino al 17 aprile 2024) oltre al giorno dello spettacolo al botteghino del teatro (via teatro Toselli 9) a partire dalle 16 [Saranno messi in vendita i biglietti singoli per qualsiasi spettacolo della stagione].

INFO

Per vedere il calendario completo della stagione: https://www.comune.cuneo.it/cultura/teatro/stagione-teatrale-2023-2024.html