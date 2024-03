comunicato – DALLA REGIONE 760 MILA EURO PER 20 ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE A VENARIA REALE IL PRESIDENTE CIRIO: «CONTRIBUTO PREZIOSO A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ»

(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 COMUNICATO STAMPA

Torino, 13 marzo 2024

DALLA REGIONE 760 MILA EURO PER 20 ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE A VENARIA REALE

IL PRESIDENTE CIRIO: «CONTRIBUTO PREZIOSO A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ»

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Venaria Reale, Fabio Giulivi, hanno firmato l’accordo di programma che assegna al Comune torinese un contributo di 760 mila euro per la manutenzione straordinaria di venti appartamenti nello stabile di via Barolo 5, che verranno convertiti in alloggi di edilizia sociale. L’intervento complessivo ammonta a 950 mila euro e il Comune interverrà con un cofinanziamento di 190 mila euro.

«Si tratta di un progetto di assoluta importanza per Venaria e la sua comunità – ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio – Con questo contributo si potrà rispondere concretamente alle necessità di tante persone in difficoltà».