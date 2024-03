EZIO SCHIAVULLI E DUE SORPRENDENTI BATTERISTI IN UNA PERFORMANCE UNICA: HERES, NEL NOME DEL FIGLIO AL TEATRO PONCHIELLI DI CREMONA

(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 VENERDI 15 MARZO dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Sala Coro del Teatro A. Ponchielli

PHYSICAL MOVEMENT

Workshop a cura di EZIO SCHIAVULLI

Nasce a Bari nel 1979. Dopo aver conseguito il diploma in chimica industriale, entra a far

parte dell’Accademia delle Arti Sceniche di Milano diretta da Susanna Beltrami. Prosegue il

sesto anno di formazione presso la London Contemporary of Dancing completa la sua

formazione presso il Centro della Danza Aterballetto. Nel 2007 fonda l’associazione

Expresso Forma – Compagnia Ezio Schiavulli. A capo di questa firma la coreografia e regia

di 15 creazioni. Insegna, inoltre, la tecnica contemporanea Physical Movement in diverse

compagnie e centri di formazione europei. Dal luglio 2013 diviene membro del Consiglio

Internazionale della Danza – UNESCO.

Ezio Schiavulli propone, ai giovani danzatori in formazione, un laboratorio di PhysicalMovement, esplorando le possibilità di movimento al pavimento attraversando le tecniche

del floorwork sino alla verticalità, senza mai tralasciare la costruzione coreografica. Il

workshop si arricchisce di una partizione estratta dalla pièce Heres: nel nome del figlio, che

il coreografo trasmette nei dettagli, rispettando ritmo, spazio ed energia.

Il Physical Movement sperimenta tutte le possibilità del movimento al suolo senza

l’impiego di alcuna forza muscolare, un lavoro sul peso dato dalla forza di gravità, sul

movimento in spirale dal piano sagittale a quello verticale. Un focus attento sulle posizioni

degli appoggi delle mani e dei piedi, i principi del motore del movimento. Un’attenzione

alla struttura ossea e muscolare del movimento in dinamica. La scrittura coreografica ne è

il filo conduttore, un’evoluzione verso l’improvvisazione.

PER UN MASSIMO DI 20 PARTECIPANTI (dai 15 anni)

per accedere al Workshop l’allievo/a dovrà essere in possesso del biglietto

per lo spettacolo HERES: NEL NOME DEL FIGLIO

Biglietto Studenti € 12,00

sabato 16 marzo ore 20.30

domenica 17 marzo ore 18.30

Palcoscenico del Teatro – posti limitati

COMPAGNIA EZ3 EZIO SCHIAVULLI

HERES: NEL NOME DEL FIGLIO

ideazione, creazione coreografica e interprete Ezio Schiavulli

creazione musicale Anne Paceo, Elvire Jouve, Dario De Filippo

interpreti Ezio Schiavulli, Dario De Filippo, Elvire Jouve

disegno luci Fabio Fornelli ed Ezio Schiavulli

costumi Benedicte Blaison

produzione Associazione Culturale Ri.E.S.Co. (ricerca e sviluppo coreografico) (Bari – IT)

Association Expresso Forma (Strasburgo – FR)

Incarnare in prima persona l’idea generata dalla propria mente, attraverso un ordito lucido e

poetico che oscilla tra autobiografismo e senso universale. […] una vera e propria analisi

performativa del rapporto tra padri e figli. […] il lavoro fa dell’incontro/scontro tra danza e

musica il motore da cui generare una partitura fisica dalle sfumature cangianti, dove leggere in

filigrana rimandi psicoanalitici ai diversi miti greci. In dialogo costante con due batterie,

strumento amato dal padre, Schiavulli esprime in maniera bruciante il desiderio di ritrovare il

proprio genitore ma anche l’esigenza di autoaffermazione. Sapiente la drammaturgia unita alla

sua performance tellurica. (Premio Autore/Interprete Danza&Danza 2022)

Due batterie, sopraelevate, si fronteggiano formando un unico strumento, una sorta di ibrido a

due teste, come la figura travolgente di questo “padre” da cui emerge o si difende il danzatore.

Gli occhi dei tre interpreti si cercano, si misurano. Ciascuno porta il proprio universo artistico a

beneficio dell’altro, trascinandosi in nuovi mondi, allontanando la propria zona di protezione,

per convergere finalmente in un trio dove il danzatore e i musicisti si scambiano i ruoli con ritmo

drammaturgico, dinamico e incalzante.