comunicato stampa open nidi

(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 Settore Politiche sociali, Istruzione e Servizi Educativi

Servizio Istruzione e Servizi Educativi

Sabato 23 marzo

ALLA SCOPERTA DEI NIDI D’INFANZIA

Sabato 23 marzo dalle 9 alle 16, per le famiglie interessate a presentare richiesta di iscrizione al servizio Nidi d’Infanzia della Città di Asti, per l’anno educativo 2024-2025, sarà possibile visitare i servizi educativi in incontri guidati; per aderire occorrerà prenotare contattando i Nidi.

Durante questa giornata sarà possibile visitare gli spazi interni ed esterni del nido e richiedere al personale educativo informazioni in merito all’offerta pedagogica e all’organizzazione del servizio. Saranno altresì presenti i coordinatori pedagogici per le informazioni di carattere gestionale e organizzativo.

Qualora non fosse possibile partecipare a questa giornata dedicata, invitiamo comunque tutti gli interessati a contattare i Nidi, per concordare un eventuale momento di colloquio su appuntamento individuale.

Sul sito del Comune di Asti sarà possibile trovare ulteriori informazioni sull’organizzazione e sull’offerta educativa dei nostri Servizi Educativi.

Periodicamente verranno pubblicati quaderni tematici che illustreranno l’approccio pedagogico dei nostri Nidi d’Infanzia; il quaderno a tema ambientamento realizzato durante i tavoli di lavoro di internido sarà il primo consultabile tra varie progettualità.

Il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore all’Istruzione Loretta Bologna ricordano che tutti i genitori di bimbi frequentanti i nidi d’infanzia pubblici e privati autorizzati possono richiedere all’INPS, online sul sito, oppure tramite i Caf, il Bonus Asilo Nido, un beneficio mensile per la retta relativa alla fruizione del servizio, come descritto nel messaggio dell’Istituto dell’11 marzo 2024, n° 1024.

Le domande di iscrizione, considerate nei termini per la stesura della graduatoria di accesso alla frequentazione, si potranno presentare nel mese di aprile in modalità telematica sul sito del Comune di Asti. Le domande di iscrizione presentate successivamente fuori termine, saranno accolte ma valutate solo in caso di posti disponibili a graduatorie esaurite.

Di seguito il link per accedere sia alla pagina informativa, sia alla pagina delle iscrizioni:

https://asti.etrasparenza2.it/index.php?id_oggetto=16&nome=procedimenti&id_cat=-1&id_doc=9351&id_sez_ori=25&template_ori=1

I nidi d’infanzia rispondono ai seguenti contatti:

NIDO LA COCCINELLA 0141.34269 – presenza del coordinatore pedagogico Alessandro Morrone nei giorni lunedì pomeriggio e martedì intera giornata

NIDO IL COLIBRÌ 0141.557732 – presenza del coordinatore Alessandro Morrone nei giorni mercoledì e venerdì

NIDO IL GABBIANO 0141.215766 – presenza del coordinatore Alessandro Morrone nei giorni lunedì mattina e giovedì intera giornata

NIDO IL PANDA 0141.092195 – presenza della coordinatrice pedagogica Valentina Chiarle nel giorno di lunedì

NIDO LA RONDINE 0141.271844 – presenza della coordinatrice pedagogica Valentina Chiarle nei giorni mercoledì e venerdì

Il Nido Lo Scoiattolo è attualmente in fase di ristrutturazione pertanto non visitabile. Il personale educativo sarà disponibile a illustrare l’offerta pedagogica e le attività educative alle famiglie e rispondere a domande o dubbi in merito alla frequentazione al nido. È possibile concordare un appuntamento contattando il numero di cellulare indicato.

Asti, 12 marzo 2024