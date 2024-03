(ACON) IA. RUSSO A CONVEGNO TS: QUESITI DI ORDINE TECNICO, FILOSOFICO, ETICO

(AGENPARL) – lun 11 marzo 2024 (ACON) Trieste, 11 mar – Quale il senso di organizzare a

Trieste, presso il Consiglio regionale, prima volta in Italia per

una sede legislativa, un convegno per analizzare il connubio tra

Intelligenza artificiale, politica e Pubblica amministrazione? La

risposta ? arrivata dal vicepresidente dell’Assemblea, Francesco

Russo, coinvolto in prima persona nell’evento con le Universit?

di Trieste e Udine e la Scuola internazionale superiore di studi

avanzati (Sissa).

“Come Assemblea legislativa abbiamo non soltanto la legittimit?,

ma anche il dovere di occuparci di questi temi”, ha quindi detto

Russo, aiutandosi nell’affermazione mostrando un video in cui lui

stesso stava intervenendo esprimendosi in giapponese. “? una

lingua che non parlo – ha subito precisato – ma l’esperimento mi

permette di rendere evidente come la straordinaria capacit? di

creare o modificare contenuti a partire da immagini reali rischia

di influenzare in maniera decisiva il dibattito pubblico, la

comunicazione di massa, la dialettica politica e quindi le stesse

decisioni degli elettori”.

Il vicepresidente ha, quindi, citato alcuni esempi eclatanti di

manipolazione della realt? a danno di personaggi del calibro

della speaker della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi,

piuttosto che di papa Francesco o dei presidenti Macron e Trump.

“Se non sappiamo distinguere il vero dal falso di ci? che ci

viene detto, se non siamo in grado di verificare se il nostro

interlocutore ? un umano o no (test di Turing), per la democrazia

? davvero un gran problema”, ha commentato ponendo poi il dubbio

se ci si trovi in una situazione di democrazia o di algocrazia,

ovvero mera espressione di un algoritmo, e come la politica stia

reagendo.

“Come raccontato nel Rapporto della Camera dei deputati, l’Ia pu?

rappresentare uno straordinario strumento per rendere pi?

efficiente, trasparente e accessibile il lavoro dei Parlamenti e

delle Assemblee legislative”, ha aggiunto. “A livello

internazionale, non vi ? omogeneit? nell’utilizzo dell’Ia, ma le

sfide che ci attengono sono riassunte da un triplice slogan:

governare l’Ia, governare con l’Ia, governare attraverso l’Ia.

Per quanto riguarda Parlamenti e Consigli regionali, tutto questo

significa ad esempio iniziare ad usarla l’Ia per accompagnare il

drafting legislativo, favorire una migliore gestione di dati e

informazioni a supporto dei legislatori e dei loro staff, rendere

possibile una agevole consultazione da parte dei cittadini se non

addirittura un loro intervento nel processo legislativo, il

miglioramento dell’accuratezza dei resoconti”.

Per Russo, “in un tempo di grande freddo fra le istituzioni e i

cittadini, utilizzare queste e altre opportunit? pu? far s? che

la politica e la Pa diventino accessibili almeno quanto le grandi

piattaforme attraverso le quali acquistiamo ogni genere di

oggetti, prenotiamo biglietti per un concerto o affittiamo una

casa per le vacanze”.

“Il terzo (e forse principale) aspetto di interesse per questi

temi – ha continuato nel suo intervento – ? legato al fatto che

il mondo sul quale siamo chiamati a legiferare sta cambiando ad

una velocit? mai sperimentata nella storia dell’umanit?. Per

questo ci faremo raccontare come l’Ia stia cambiando il modo di

organizzare un’impresa, di leggere una Tac, di produrre un film o

un telegiornale, di spostare le merci e le persone. Ma anche di

formare i nostri figli attraverso tutor personalizzati, di

prevedere disastri climatici o come verr? scritta la sentenza di

un giudice, di ripensare la sicurezza (piuttosto che il controllo

sociale) o il modo stesso di fare la guerra con strumenti che gli

esperti temono molto pi? pericolosi e incontrollabili delle armi

nucleari”.

“Le 5 big (Apple, Microsoft, Alphabet-Google, Amazon e

Meta-Facebook) spendono in ricerca digitale pi? di quanto l’Eu

spende per tutta la ricerca in ogni campo. Per questo – cos?

ancora il vicepresidente – non stupisce che siano anche gli

stessi operatori a chiedere di stabilire nuove norme, definite a

livello globale e non dai singoli Paesi, che assicurino standard

di sicurezza gestiti dai Governi e non dalle aziende di

tecnologia, e al tempo steso di creare un sistema di freni di

sicurezza da usare nel caso in cui l’algoritmo generi dei rischi

al di fuori di quelli pensati dall’essere umano. Ecco che davanti

al ciclone dell’Ia, la politica e la Pa hanno bisogno di

riallinearsi velocemente e provare ad elaborare strategie

efficaci”.

Russo ha, quindi, chiuso con 5 domande: se sia un rischio reale

che, con la necessit? di grandi datacenter per far girare gli

algoritmi di Ia, di nuovo stiamo centralizzando nei cloud il

potere computazionale; se siamo in grado di prevedere come l’Ia

trasformer? il lavoro, alcuni settori economici, identit?, e se

sar? possibile bilanciare i rischi con le opportunit? di creare

nuovi mestieri; Usa e Cina corrono, noi cosa facciamo; se sia

ancora possibile pensare di non affidare a pochi monopolisti

privati una risorsa cos? importante, anche per evitare

distorsioni, discriminazioni e ingiustizie sociali; qualsiasi

scelta tecnologica ha implicazioni etiche e di valore, chiss? se

riusciremo a darci il tempo per riflettere sui grandi cambiamenti

in arrivo.

