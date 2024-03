(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 DISABILITA’, LOCATELLI: SFIDA E’ PROGETTARE INSIEME, STUDENTI SIANO PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO

ROMA, 6 MAR – “La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è legge, è il nostro faro e guida ogni giorno il lavoro che tutti insieme dobbiamo portare avanti per garantire la piena partecipazione di ogni persona alla vita civile, sociale e politica delle nostre comunità. La sfida per il futuro è progettare insieme, scuola e mondo delle associazioni che si occupano di disabilità, perché il cambiamento parta dai più piccoli e gli studenti ne siano protagonisti”. Così il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli in occasione della celebrazione per il 15° anniversario della ratifica della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità da parte dell’Italia che si è svolta oggi nella nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati.

“Le testimonianze che abbiamo ascoltato oggi sono preziose e tracciano con chiarezza il percorso: insegnanti, associazioni, studenti devono lavorare insieme per far conoscere la Convenzione Onu e diffondere sempre più le buone pratiche di inclusione – ha aggiunto Locatelli-. Ringrazio i docenti e gli studenti che hanno portato la loro voce e che continueranno a lavorare in questa direzione: insieme possiamo fare molto di più e costruire un futuro migliore nelle scuole ma soprattutto fuori, nella vita reale spesso molto complessa. Il prossimo anno ci ritroveremo qui per continuare ad ascoltare i ragazzi, perché la loro voce è quella che conta e che ci permetterà di fare passi in avanti cruciali per il futuro”.