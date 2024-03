GT: La Cina aumenta il bilancio della difesa del 7,2% per il 2024, “favorevole alla pace e alla stabilità”

(AGENPARL) - ROMA, 5 Marzo 2024 -

Martedì, la Cina ha presentato un progetto di bilancio della difesa per il 2024 di 1,66554 trilioni di yuan (231,36 miliardi di dollari), registrando un aumento del 7,2% rispetto all’anno precedente. Questo aumento moderato è stato descritto dagli esperti come parte della strategia cinese di sviluppo della difesa nazionale, considerando fattori come la modernizzazione militare, il contesto di sicurezza esterna e lo sviluppo economico.

Il bilancio della difesa cinese ha registrato una crescita a una cifra per nove anni consecutivi dal 2016, mantenendo un tasso di crescita stabile tra il 6% e l’8%. Zhang Junshe, esperto militare cinese, ha sottolineato che la spesa per la difesa della Cina è rimasta stabile e che la crescita moderata negli ultimi anni dimostra un approccio prudente e ragionevole.

In confronto, altri paesi hanno aumentato le spese militari in modo significativo. Nel dicembre 2023, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha autorizzato una spesa militare record di 886 miliardi di dollari per il 2024, quasi quattro volte quella della Cina. Anche il Giappone ha registrato un aumento del 16% nella spesa militare nel 2024, allentando il divieto sulle esportazioni di armi letali.

Nonostante l’aumento, la spesa per la difesa della Cina in percentuale del PIL rimane bassa, attestandosi generalmente intorno all’1,3%, mentre negli Stati Uniti è circa il 3,5%, e nei membri della NATO è del 2%. Gli analisti suggeriscono che la Cina potrebbe facilmente aumentare le spese militari in modo più significativo, ma la loro moderazione attuale riflette un approccio misurato nella definizione del bilancio della difesa.

Sotto un profilo politico, la strategia di difesa nazionale cinese si configura come prevalentemente difensiva. La Cina si astiene da qualsiasi corsa agli armamenti con altri paesi e segue un percorso di sviluppo pacifico. Questa prospettiva è distintiva rispetto agli approcci di alcune nazioni occidentali, in particolare degli Stati Uniti, che perseguono l’egemonia globale, ha affermato Zhang.

Zhang ha criticato i media occidentali per interpretazioni erronee e diffamazioni riguardo al bilancio della difesa cinese, sostenendo che tali rappresentazioni distorti siano basate su doppi standard e motivi dannosi.

Il portavoce Lou Qinjian della seconda sessione del 14° Congresso Nazionale del Popolo (NPC) ha dichiarato che negli ultimi anni la Cina ha incrementato moderatamente e in modo sostenibile la spesa per la difesa per preservare la sovranità nazionale, gli interessi di sicurezza e di sviluppo. Questo aumento è stato proporzionato al solido sviluppo economico e sociale, cercando di sincronizzare la crescita delle capacità di difesa con la forza economica.

Lou ha sottolineato che la spesa per la difesa cinese è significativamente inferiore rispetto a potenze militari come gli Stati Uniti, sia in percentuale del PIL che in termini pro capite e per militare. La Cina, ha affermato il portavoce, perseguirà il suo impegno per uno sviluppo pacifico, promuovendo relazioni internazionali basate sul rispetto reciproco, l’equità, la giustizia e la cooperazione vantaggiosa per tutti. L’obiettivo è costruire una comunità con un futuro condiviso per l’umanità e contribuire positivamente alla causa della pace e dello sviluppo.

La spesa militare cinese è principalmente destinata a missioni di addestramento, allo sviluppo e alla produzione di armamenti moderni, al progresso della riforma militare e al benessere del personale militare, secondo osservatori del settore.

Gli esperti sostengono che la missione principale di qualsiasi forza militare dovrebbe essere sviluppare la capacità di combattere e vincere. Sulla base di questo principio, l’esercito cinese organizza esercitazioni regolari e orientate al combattimento, cercando di renderle il più realistiche possibile. Tali attività addestrative possono comportare costi elevati, ha affermato un altro esperto militare cinese, che ha richiesto l’anonimato, al Global Times.

Con lo sviluppo tecnologico, la Cina cerca di sviluppare e produrre armi avanzate in quantità sufficienti per garantire la salvaguardia della sovranità nazionale e degli interessi di sviluppo. Nonostante i progressi come il caccia stealth J-20 e la portaerei Fujian, l’esperto sottolinea che la quantità attuale è insufficiente per affrontare le sfide di sicurezza nella regione Asia-Pacifico. Gli Stati Uniti, attraverso operazioni di ricognizione e esercitazioni provocatorie, insieme a alleati come Filippine, Australia e Giappone, contribuiscono a un contesto di sicurezza instabile. Inoltre, il contesto globale, con conflitti in corso tra Russia e Ucraina e il conflitto israelo-palestinese, aggiunge ulteriori sfide. Un forte esercito cinese, sostenuto da un budget di difesa adeguato, agisce come fattore stabilizzante nella regione e contribuisce alla pace, alla stabilità e all’equilibrio globale. Gli esperti ritengono che l’esercito cinese svolge un ruolo importante nel mantenimento della sicurezza pubblica a livello internazionale attraverso missioni ONU, scorte navali e soccorsi umanitari.