(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 Evento nel centenario della nascita della studiosa fiorentina

Lara-Vinca Masini e la collezione d’arte

contemporanea del Comune di Livorno

Appuntamento giovedì 7 marzo alle ore 17 al Museo della

Città

Livorno, 4 marzo 2024 – Giovedì 7 marzo, alle ore 17 al Museo della

Città di Livorno, il direttore scientifico del museo Paolo Cova ripercorre

l’avvio dell’attività del Museo Progressivo d’Arte Contemporanea a Villa

Maria mezzo secolo fa, con il contributo di Lara-Vinca Masini e la

formazione di una collezione innovativa che è appena stata riallestita.

La figura di Lara-Vinca Masini, critica militante e curatrice di fama

internazionale, risulta fondamentale per la comprensione se non della

genesi almeno dell’effettivo potenziamento della collezione d’arte

contemporanea del Comune di Livorno. Le inclinazioni della studiosa

hanno plasmato e reso unica una raccolta che si strutturò per

l’innovativo Museo Progressivo d’Arte Contemporanea a Villa Maria. Nei

primi anni Settanta, grazie all’impegno di Vera Durbè e dell’Assessore

Vittorio Marchi, e di un team di esperti unico nel suo genere – fu

Roberto Peccolo a suggerire il nome della Masini a cui si affiancarono

Aldo Passoni, Vittorio Fagone e Zeno Birolli -, Livorno giunse a

raccogliere una collezione di oggetti artistici di ultima generazione, con

varietà, ma anche attenzione qualitativa e quantitativa, che tutt’oggi è

tra le più significative della Regione e probabilmente non solo. L’idea “in

progress”, suggerita da Lara-Vinca Masini nel nome stesso

dell’istituzione, costituiva una vera e propria idea programmatica che le

vicissitudini del contesto negli anni Ottanta non permisero di svilupparsi

ulteriormente. Gli studiosi e le studiose che si sono avvicendate negli

allestimenti successivi della collezione, ultimo quello appena inaugurato,

hanno potuto godere dei frutti e provato a comprendere la portata di

quell’esperienza fondamentale, sostenuta dalla volontà della Masini di

creare una “struttura pubblica, aperta e alternativa per la diffusione

dell’arte contemporanea, delineare uno spazio attivo e sperimentale per

la ricerca” che fu capace di entusiasmare e coinvolgere alcune delle

fondamentali personalità dell’arte italiana del Dopoguerra.

Paolo Cova è dottore di ricerca e insegna storia dell’arte medievale e

moderna presso il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica

dell’Università di Bologna. Ha lavorato per anni e con ruoli diversi ai

Musei Civici d’Arte Antica del Comune di Bologna, è stato referente

scientifico alla Rocchetta Mattei per la Fondazione Carisbo e dal 15

maggio 2023 è direttore scientifico del Museo della Città di Livorno.

Numerose le esperienze nazionali e internazionali, con progetti di ricerca

in Romania, in Repubblica Ceca, al J. Paul Getty e alla UCLA a Los

Angeles. Ha all’attivo molteplici convegni, esposizioni e pubblicazioni,

anche dedicate all’arte contemporanea.

Incontri nel centenario di Lara-Vinca Masini

L’evento fa parte del ciclo di appuntamenti dedicati a Lara-Vinca Masini

nel centenario della nascita della studiosa fiorentina, vera e propria

“madrina” del contemporaneo in questa terra d’arte antica; un

programma diffuso tra i principali musei e luoghi d’arte contemporanea

della Toscana, sostenuto dal bando “Sistemi Museali 2023” della

Regione Toscana.